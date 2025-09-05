Leon XIV zainauguruje dziś ekologiczny projekt Borgo Laudato si'

Letnia rezydencja papieska zostanie dziś otwarta dla wszystkich zwiedzających jako centrum edukacji ekologicznej i duchowości. Inicjatywa realizuje wizję papieża Franciszka zapisaną w encyklice o stworzeniu i godności człowieka. W tym roku przypada dziesiąta rocznica ogłoszenia Laudato si'.

Tomasz Zielenkiewicz

Podczas inauguracji Borgo Ojciec Święty najpierw odbędzie symboliczne pielgrzymowanie po terenie posiadłości. Spotka się z pracownikami, współpracownikami, ich rodzinami i wszystkimi, którzy przyczynili się do powstanie Borgo – w tym z osobami konsekrowanymi, wychowawcami, studentami, społecznością lokalną, partnerami i dobroczyńcami. Następnie będzie przewodniczył Liturgii Słowa z Obrzędem Błogosławieństwa, w dziękczynieniu za tę nową misję Kościoła.

Jak podkreśla w rozmowie z Vatican News dyrektor zarządzający projektu, meksykański ksiądz Manuel Dorantes, miejsce jest otwarte dla każdego, a celem jest inspirowanie do troski o nasz wspólny dom, Ziemię.

Na obszarze 55 hektarów odwiedzający zobaczyć będą mogli ogrody, tereny rolne, centrum edukacyjne, restaurację i targowisko. Godzinne wycieczki z przewodnikiem dostępne będą w wielu językach. Centrum edukacyjne ma służyć zarówno gościom indywidualnym, jak i grupom z parafii, diecezji, osobom konsekrowanym, biskupom, studentom czy delegacjom episkopatów. Planowane są też specjalne kursy dla liderów biznesu.

Zwiedzający zobaczą m.in. ogrody, figurę Matki Bożej, przed którą modlili się papieże, starożytne rzymskie ruiny willi cesarza Domicjana, Obserwatorium Watykańskie, farmę oraz dzieła sztuki. Na terenie kompleksu powstała nowa winnica, gdzie we współpracy z włoskim uniwersytetem zasadzono nową odmianę winorośli dedykowaną papieżowi. Pierwsze wino ma trafić do butelek około 2029 roku.

Misją tego miejsca jest stworzenie modelu, w którym troska o stworzenie i obrona godności człowieka – zwłaszcza najsłabszych – nie tylko są nauczane, ale przede wszystkim przeżywane, zakorzenione w Ewangelii i otwarte dla wszystkich. Nowo wybudowane Centrum Kształcenia Wyższego Laudato si', które zostanie pobłogosławione, oferować będzie kursy o encyklice, rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym rozwoju.

Oficjalne otwarcie Borgo Laudato Sì przez Papieża Leona XIV zaplanowane jest na 5 września o godzinie 16.

