Karol Polejowski w Watykanie: IPN przybliża historię Polski światu

Instytut Pamięci Narodowej rozwija współpracę z instytucjami Stolicy Apostolskiej, aby jeszcze szerzej popularyzować polską historię XX wieku. Delegacja IPN z wiceprezesem dr. hab. Karolem Polejowskim spotkała się w Watykanie z abp. Paulem Gallagherem szefem dyplomacji watykańskiej, z prefektem Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffinim i Andreą Torniellim Dyrektorem Mediów Watykańskich. Rozmowy dotyczyły wspólnych inicjatyw archiwalnych, naukowych i medialnych.

Historia Polski na wszystkich kontynentach

„Naszym celem jako instytucji państwa polskiego, ustawowo zajmującej się popularyzacją polskiej historii, jest przybliżenie jej – tych niełatwych, XX-wiecznych dziejów – nie tylko mieszkańcom polskojęzycznym za granicą, nie tylko tym, którzy mają polskie korzenie, ale też tym, którzy nie mają żadnych związków z Polską” – podkreślił dr hab. Karol Polejowski w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News.

Szlaki Nadziei – projekt na wszystkich kontynentach

Jednym z największych przedsięwzięć instytutu jest projekt „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, realizowany od 2022 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa IPN, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. „To projekt edukacyjny, wystawienniczy i publikacyjny, w którym przybliżamy historię Polaków w czasie II wojny światowej – zarówno wysiłek zbrojny, jak i losy ludności cywilnej po 1939 roku” – wyjaśnił wiceprezes IPN. Wystawy prezentowano już w kilkudziesięciu krajach. „Według naszych szacunków obejrzało je kilka milionów ludzi, zapoznając się z tym, co w naszej historii jest fascynujące” – dodał.

Archiwum i publikacje zagraniczne

IPN rozwija również projekt „Archiwum Pełne Pamięci”, w ramach którego potomkowie Polaków mieszkających na Zachodzie przekazują rodzinne pamiątki do zabezpieczenia i prezentacji na wystawach.

Instytut przygotowuje też publikacje w językach obcych. „Dziś wręczaliśmy egzemplarze albumu o bł. ks. Jerzym Popiełuszce, przygotowanego po włosku i po angielsku. Chcemy, aby ta postać była znana nie tylko wśród Polaków” – zaznaczył Polejowski.

Edukacja i wsparcie instytucji polonijnych

IPN prowadzi działalność edukacyjną również poprzez sieć „Przystanków Historia” w Europie i Ameryce Północnej. Instytut organizuje także spektakle teatralne i koncerty przybliżające polską historię przez kulturę. „IPN wspiera instytucje polskie na Zachodzie na bardzo wielu poziomach. Ta pomoc, najbardziej wymierna, polega często na pracy naszych specjalistów, którzy wyjeżdżają, aby pomóc w porządkowaniu archiwów – i bardzo często kończy się to sukcesem” – powiedział wiceprezes IPN obecny na XLVII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.