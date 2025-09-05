Karol Nawrocki: Papież z Chicago zna Polaków i rozumie Polskę

Moja rozmowa z Leonem XIV opierała się na szerokiej wiedzy, jaką niesie w sobie ten Papież o Polsce, a przede wszystkim o Janie Pawle II, największym Polaku w historii XX wieku – powiedział Karol Nawrocki na spotkaniu z dziennikarzami po wizycie w Watykanie. Podkreślił, że to właśnie postać Jana Pawła II zbliża Polaków do Watykanu, a polskiego prezydenta do Papieża Leona.

Krzysztof Bronk - Watykan

Prezydent potwierdził, że tematem rozmów w Watykanie była kwestia bezpieczeństwa, sytuacja polskich nauczycieli religii, a także wartości chrześcijańskich, na których opiera się Polska od ponad tysiąca lat. Sam Papież zwrócił uwagę na ważny problem dialogu między pokoleniami.

Leon XIV wie, że jesteśmy państwem przyfrontowym

Odpowiadając na pytanie kierownika polskiej redakcji Vatican News, Karol Nawrocki zapewnił, że pochodzący z Chicago Papież zna Polaków i rozumie Polskę. Wie, że jest państwem przyfrontowym, zdaje sobie sprawę z presji, jakiej jest dzisiaj poddana, także presji migracyjnej ze strony wschodniej.

Zaprosiłem Papieża do Polski

Prezydent potwierdził, że zaprosił Leona XIV do Polski. Zasugerował rok 2027 ze względu na rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jej wizerunek podarował też Ojcu Świętemu. „Oczywiście zostawiam decyzję Papieżowi. To zaproszenie jest otwarte. Kiedykolwiek Papież zechce, Polska zawsze go przyjmie” -dodał Karol Nawrocki.

Pozdrowienia od prezydenta Trumpa

Ujawnił, że przekazał mu również pozdrowienie od amerykańskiego prezydenta. „Pan prezydent Donald Trump osobiście poprosił mnie w nieoficjalnej rozmowie, wiedząc, że jadę do Watykanu, abym pozdrowił Papieża Amerykanina od prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Upomnę się o więźniów na Białorusi

Jak powiedział Karol Nawrocki, w Watykanie rozmawiał też o losie polskich więźniów na Białorusi, w tym polskich kapłanów. Zapewnił, że będzie upominał się o Polaków poza granicami kraju, a w szczególności o tych, którzy zostali uwięzieni przez Białoruś. „To jedno z moich zadań jako prezydenta Polski” – dodał Karol Nawrocki.