Jubileusz Pocieszenia – wyjątkowe spotkanie w Roku Świętym
Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan
W tym dniu w Watykanie spotkają się pielgrzymi ze wszystkich stron świata. Oprócz Polaków będą to m.in. Niemcy, Włosi, Amerykanie, Meksykanie, Brazylijczycy, Argentyńczycy i Australijczycy. Obecni będą także przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń, towarzyszących osobom przeżywającym różnego rodzaju trudności lub wykluczenie.
Jubileuszowe spotkanie rozpocznie się pielgrzymką przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej, którą pątnicy odbędą między godz. 8.00 a 12.00. Z kolei po południu, o godz. 17.00 w Bazylice Watykańskiej rozpocznie się czuwanie modlitewne, któremu będzie przewodniczył Papież Leon XIV. Złoży się na nie Liturgia Słowa, podczas której rozważana będzie przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Zebrani wysłuchają też dwóch świadectw, mówiących o przebaczeniu: Diane Foley – matki zamordowanego przez dżihadystów dziennikarza Jima Foleya oraz Lucii Di Mauro Monranino, wdowy, której mąż również został zamordowany. Następnie Leon XIV wygłosi homilię.
Podczas czuwania w Bazylice św. Piotra obecna będzie figura Matki Bożej Nadziei, przywieziona z włoskiego sanktuarium w Battipaglia. Uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkowe medale, pobłogosławione przez Papieża podczas spotkania. Na awersie medalu przedstawiony jest Baranek Paschalny – symbol zmartwychwstania i nadziei. Zaś na rewersie – wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani.
