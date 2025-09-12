W poniedziałek, 15 września w Watykanie obchodzony będzie Jubileusz Pocieszenia – wyjątkowe spotkanie w Roku Świętym, dedykowane tym, którzy przeżywają trudności, cierpienie, żałobę lub ubóstwo. Weźmie w nim udział ponad 8,5 tys. osób, w tym także pielgrzymi z Polski.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W tym dniu w Watykanie spotkają się pielgrzymi ze wszystkich stron świata. Oprócz Polaków będą to m.in. Niemcy, Włosi, Amerykanie, Meksykanie, Brazylijczycy, Argentyńczycy i Australijczycy. Obecni będą także przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń, towarzyszących osobom przeżywającym różnego rodzaju trudności lub wykluczenie.

Jubileuszowe spotkanie rozpocznie się pielgrzymką przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej, którą pątnicy odbędą między godz. 8.00 a 12.00. Z kolei po południu, o godz. 17.00 w Bazylice Watykańskiej rozpocznie się czuwanie modlitewne, któremu będzie przewodniczył Papież Leon XIV. Złoży się na nie Liturgia Słowa, podczas której rozważana będzie przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Zebrani wysłuchają też dwóch świadectw, mówiących o przebaczeniu: Diane Foley – matki zamordowanego przez dżihadystów dziennikarza Jima Foleya oraz Lucii Di Mauro Monranino, wdowy, której mąż również został zamordowany. Następnie Leon XIV wygłosi homilię.

Podczas czuwania w Bazylice św. Piotra obecna będzie figura Matki Bożej Nadziei, przywieziona z włoskiego sanktuarium w Battipaglia. Uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkowe medale, pobłogosławione przez Papieża podczas spotkania. Na awersie medalu przedstawiony jest Baranek Paschalny – symbol zmartwychwstania i nadziei. Zaś na rewersie – wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani.