Jan Paweł II: kochał góry i sztukę, zawsze blisko Boga

Dla Frassatiego „fascynacja pięknem i sztuką, zamiłowanie do sportu i gór, zainteresowanie problemami społecznymi nie stanowią dla niego przeszkody w stałym kontakcie z Absolutem” – mówił Jan Paweł II w 1990 r. podczas beatyfikacji młodego turyńczyka. W niedzielę 7 września Leon XIV zaliczy Piotra Jerzego Frassatiego w poczet świętych.

Krzysztof Bronk – Watykan

W homilii podczas Mszy beatyfikacyjnej św. Jan Paweł II zauważył, że na pierwszy rzut oka życie Piotra Jerzego Frassatiego, pełnego energii młodego współczesnego człowieka, nie odznacza się niczym nadzwyczajnym. Ale na tym właśnie polega oryginalność jego osobowości, która pobudza do refleksji i zachęca do naśladowania.

„Wiara i wydarzenia codziennego życia – mówił dalej Papież - zespalają się w nim w harmonijną całość, tak że przylgnięcie do Ewangelii wyraża się w praktyce przez pełne miłości poświęcenie się ubogim i potrzebującym, pogłębiające się aż do ostatnich dni choroby, która doprowadzi go do śmierci. Fascynacja pięknem i sztuką, zamiłowanie do sportu i gór, zainteresowanie problemami społecznymi nie stanowią dla niego przeszkody w stałym kontakcie z Absolutem”.