Jan Paweł II do byłych więźniów obozu w Dachau (1980 r.) AUDIO
Krzysztof Bronk – Watykan
Świadectwo nieustraszonego życia narodu
Św. Jan Paweł II zauważył, że życie narodu opiera się na żywym przekazie tradycji, faktów historycznych, treści i wartości, które łączą w jedno różne pokolenia. I choć pokolenia, poddane są prawu przemijania i jak każdy człowiek, również i prawu śmierci, to szczególne znaczenie dla następnych pokoleń mają ci, którzy w szczególny sposób dali świadectwo życia, „świadectwo nieustraszonego i niepokonanego niczym życia narodu”.
Przypominają mi się powstańcy z 1863 r.
Papież przyznał, że kiedy był dzieckiem świadectwo to dawali weterani powstania styczniowego, którzy w latach 20-tych XX w. stanowili „pewną wspólnotę i jako grupa szczególnie zasłużona byli otaczani przez całe społeczeństwo, przez młodsze pokolenia, przez dzieci szczególną czcią”.
Świadkowie dla nowych pokoleń
„Takimi świadkami w moich chłopięcych oczach byli ci już stosunkowo wtedy nieliczni, ale przecież jeszcze widoczni w społeczeństwie powstańcy z 1863 roku. Takimi świadkami w miarę upływu lat i dziesięcioleci stajecie się, drodzy bracia, kapłani i wszyscy nasi umiłowani bracia i siostry, byli więźniowie obozów koncentracyjnych z czasu II wojny światowej”.
Budujemy na fundamencie krwi i cierpienia
„Ten upływ pokoleń – mówił dalej Ojciec Święty - w którym równocześnie rozwija się życie, rozwija się, budując na fundamencie wartości, za które dawniejsze pokolenia płaciły, płaciły życiem i śmiercią, płaciły krwią i cierpieniem. Ten upływ pokoleń to jest historia. To jest życie narodu. Takie jest życie naszego narodu i każda chwila współczesna nosi w sobie jak gdyby błogosławione brzemię chwil i dni, i lat, i pokoleń z przeszłości”.
24 września 1980 r. Jan Paweł II odprawił z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau Mszę św. przy grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich. Okazją do wspólnej modlitwy była 35. rocznica wyzwolenia obozu.
