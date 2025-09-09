Jan Paweł II do byłych więźniów obozu w Dachau (1980 r.) AUDIO

Nasz naród buduje na fundamencie wartości, za które dawniejsze pokolenia płaciły krwią i cierpieniem – powiedział w 1980 r. Jan Paweł II podczas Mszy św. sprawowanej z biskupami i kapłanami, którzy byli więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau. Dziś przypada 150. rocznica urodzin bł. Michała Woźniaka, jednego z polskich kapłanów, którzy zostali zamordowani w Dachau. Z tej okazji przypominamy archiwalne nagranie słów Jana Pawła II do współwięźniów bł. Michała Woźniaka.

Krzysztof Bronk – Watykan

Świadectwo nieustraszonego życia narodu

Św. Jan Paweł II zauważył, że życie narodu opiera się na żywym przekazie tradycji, faktów historycznych, treści i wartości, które łączą w jedno różne pokolenia. I choć pokolenia, poddane są prawu przemijania i jak każdy człowiek, również i prawu śmierci, to szczególne znaczenie dla następnych pokoleń mają ci, którzy w szczególny sposób dali świadectwo życia, „świadectwo nieustraszonego i niepokonanego niczym życia narodu”.

Przypominają mi się powstańcy z 1863 r.

Papież przyznał, że kiedy był dzieckiem świadectwo to dawali weterani powstania styczniowego, którzy w latach 20-tych XX w. stanowili „pewną wspólnotę i jako grupa szczególnie zasłużona byli otaczani przez całe społeczeństwo, przez młodsze pokolenia, przez dzieci szczególną czcią”.

Świadkowie dla nowych pokoleń

„Takimi świadkami w moich chłopięcych oczach byli ci już stosunkowo wtedy nieliczni, ale przecież jeszcze widoczni w społeczeństwie powstańcy z 1863 roku. Takimi świadkami w miarę upływu lat i dziesięcioleci stajecie się, drodzy bracia, kapłani i wszyscy nasi umiłowani bracia i siostry, byli więźniowie obozów koncentracyjnych z czasu II wojny światowej”.

Budujemy na fundamencie krwi i cierpienia

„Ten upływ pokoleń – mówił dalej Ojciec Święty - w którym równocześnie rozwija się życie, rozwija się, budując na fundamencie wartości, za które dawniejsze pokolenia płaciły, płaciły życiem i śmiercią, płaciły krwią i cierpieniem. Ten upływ pokoleń to jest historia. To jest życie narodu. Takie jest życie naszego narodu i każda chwila współczesna nosi w sobie jak gdyby błogosławione brzemię chwil i dni, i lat, i pokoleń z przeszłości”.

24 września 1980 r. Jan Paweł II odprawił z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau Mszę św. przy grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich. Okazją do wspólnej modlitwy była 35. rocznica wyzwolenia obozu.