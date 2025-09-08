„Ciemne Typy” z Polski na kanonizacji Frassatiego i Acutisa

Przyjechaliśmy dla Pier Giorgia. Ciemne Typy z Polski, a więc ci, którzy idą jego śladami – mówi ks. Krzysztof Nowrot, duszpasterz akademicki z Katowic i koordynator polskiego Towarzystwa Ciemnych Typów. Nazwa tej grupy modlitewnej nawiązuje do nieformalnej organizacji założonej przez samego Frassatiego. Wśród pielgrzymów obecnych na kanonizacji św. Piotra Jerzego Frassatiego i św. Karola Acutisa byli młodzi Polacy, którym „Ciemny Typ” z Turynu od lat wskazuje drogę do Boga.

ks. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros

Kolejne pokolenia idą za Frassatim

„Ciemne Typy” z Polski to głównie młodzież z archidiecezji katowickiej, licealiści, studenci oraz ich rodzice, także z innych części Polski. Jak podkreślał ks. Krzysztof Nowrot, niedzielna uroczystość była doświadczeniem wielopokoleniowym. „To wielkie przeżycie, miałem takie wrażenie patrząc na Wandę Gawrońską, siostrzenicę Frassatiego, która w pewnym momencie szła do ołtarza w procesji, że to któreś pokolenie, które za nim idzie” – zauważył w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News. Duszpasterz dodał, że popularność Frassatiego nie słabnie i wyraził nadzieję, że podobnie będzie w przyszłości z postacią św. Karola Acutisa.

Radość i wdzięczność młodych

Dla wielu młodych pielgrzymów z Polski obecność na kanonizacji była osobistym przeżyciem wiary. Zofia, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreślała, że przyjechała, by dziękować i czerpać inspirację. „Przeżyłam ten dzień w sposób bardzo radosny, pełen wzruszeń, razem z moimi przyjaciółmi. Wracam do domu umocniona, zbudowana młodym Kościołem, bogatym, pięknym i chcę czerpać inspirację do swojego codziennego życia właśnie z postaci św. Pier Giorgia Frassatiego” – powiedziała Vatican News.

Podobne doświadczenie miała Kasia, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która zauważyła, że świadectwo nowych świętych umacnia jej pragnienie świętości. „Wracam z tym, że tak jak Pier Giorgio i Carlo, też chcę być święta, wracam z pragnieniem świętości i z wdzięcznością w sercu” – wyznała.

Prosta świętość

Także Tomasz, student Politechniki Śląskiej i wieloletni członek Towarzystwa Ciemnych Typów, mówił o wyjątkowym doświadczeniu kanonizacji na Placu św. Piotra. „To było wydarzenie niesamowicie budujące, patrzeć jak młodzi ludzie zbierają się, by celebrować to wielkie święto” – relacjonował. Szczególna była dla niego również okazja do spotkania z Wandą Gawrońską, siostrzenicą nowego świętego. „Wyniosłem to, że można dążyć do świętości w prosty sposób, śladami Pier Giorgia Frassatiego, który był tak jak my – młody i pełen wiary” – dodał.