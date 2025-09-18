Bp Stepnowski: św. Stanisław Kostka - młody człowiek, który wiedział czego chce

Św. Stanisław uczy nas mądrości, jak zrealizować swoje powołanie, czy to do małżeństwa, czy inne powołania - wskazał w homilii ordynariusz łomżyński bp Janusz Stepnowski, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II.

Artur Hanula

18 września Kościół katolicki w Polsce obchodzi święto św. Stanisława Kostki. Bp Stepnowski przypomniał, że urodzony w 1550 r. Stanisław „czuł w swoim sercu powołanie” do życia zakonnego. Jego decyzja o wstąpieniu do zakonu jezuitów nie spodobała się jednak bliskim, zwłaszcza ojcu i bratu, ale on zrealizował to powołanie, choć kosztowało go to wiele trudu. Zmarł w wieku zaledwie 18 lat jako człowiek spełniony. „Możemy powiedzieć - bardzo młody człowiek - ale osiągnął realizację swojego powołania. Tu w Rzymie jest pochowany w kościele św. Andrzeja na Kwirynale” - podkreślił kaznodzieja, zachęcając do odwiedzenia tego miejsca.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu wiernych (© don Marek Weresa)

Mądrość nie zależy od wieku

Nawiązując do czytań liturgicznych ze święta św. Stanisława Kostki bp Janusz Stepnowski zaznaczył, że w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości jest mowa o młodym człowieku, który mimo swojego wieku osiągnąć mądrość. „Nieraz widzimy osoby dojrzałe i trudno nam w tych osobach dojrzałych dopatrzyć się tych znamion mądrości, a nieraz w młodym człowieku jest ta mądrość jak u św. Stanisława Kostki” - mówił biskup łomżyński.

Dzisiejszą Mszę św. koncelebrowało ok. 100 kapłanów (© don Marek Weresa)

Ewangelia ukazuje młodego Jezusa, który nauczał w świątyni. „W tej dyskusji z uczonymi w Prawie pokazał swoją ludzką mądrość. Nie było już argumentów, na które mogli odpowiedzieć” - wskazał kaznodzieja. Ordynariusz łomżyński dodał, że Chrystus wzrastał jako człowiek, ale „mądrość była już jego atrybutem od urodzenia”.

Św. Stanisław Kostka uczy mądrości i wierności powołaniu

Jak podkreślił bp Janusz Stepnowski, św. Stanisław Kostka „był człowiekiem, który wiedział, jakie jest jego powołanie”. Dodał, że musiał on być człowiekiem silnym fizycznie i duchowo, skoro w tamtych czasach podjął podróż przez Alpy, aby wstąpić do zakonu i zrealizować swoje powołanie. „Niech św. Stanisław uczy nas mądrości i wierności powołaniu” - podsumował kaznodzieja.

W każdy czwartek Msza przy grobie Papieża Polaka jest ważnym wydarzeniem dla rodaków (© don Marek Weresa)

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowało ok. 100 kapłanów, a wśród nich nuncjusz apostolski w Zimbabwe abp Janusz Urbańczyk. Śpiewała schola „Magnificat” z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie w diecezji kaliskiej.

Wielu Polaków przybywa do Rzymu z okazji trwającego Roku Świętego (© don Marek Weresa)