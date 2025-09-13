Ambasador USA po audiencji: Papież modli się za rodzinę Kirka

Leon XIV modli się za żonę Charliego Kirka i jego dzieci. Papież powiedział o tym nowemu ambasadorowi Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Informacje podał sam ambasador Burch po zakończeniu audiencji w Watykanie.

Krzysztof Bronk - Watykan

Odnosząc się do zabójstwa amerykańskiego działacza, Ojciec Święty podkreślił, że rozbieżności polityczne nie mogą być rozwiązywane za pomocą przemocy.

Jak podał Brian Burch, podczas audiencji omówiono szereg globalnych wyzwań, w tym konflikty między Rosją a Ukrainą oraz wojnę w Strefie Gazy. Poruszono również kwestie ochrony wolności religijnej, stosunków Watykanu z Chinami oraz rewolucji sztucznej inteligencji.

Ambasador Burch opisał spotkanie jako niezwykle przyjazne, „jakby rozmawiał z przyjacielem w swoim rodzinnym Chicago”.