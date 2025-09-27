Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Gwardia Szwajcarska ma za zadanie chronić papieża Gwardia Szwajcarska ma za zadanie chronić papieża  (Vatican Media)
Watykan

27 nowych gwardzistów szwajcarskich złoży przysięgę

Papieska Gwardia Szwajcarska uroczyście zaprzysięgnie 27 nowych rekrutów podczas ceremonii, która odbędzie się w sobotę, 4 października. Uroczystość, pierwotnie planowana wcześniej, została przeniesiona na październik z powodu śmierci papieża Franciszka. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17:00 na Dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim.

Ks. Marek Weresa - Watykan

Rekruci z różnych kantonów

Nowi gwardziści pochodzą z różnych kantonów Szwajcarii, w tym z Valais (Wallis), Fryburga, Vaud i Zurychu. Składając przysięgę, zobowiązują się do ochrony papieża i jego następców, nawet za cenę własnego życia. Na tę uroczystość rekruci założą tradycyjny strój galowy z napierśnikiem (zbroją).

Gwardziści podczas Nieszporów
Gwardziści podczas Nieszporów   (Vatican Media)

Delegacja ze Szwajcarii

Na przysięgę oczekiwana jest wysoka rangą delegacja ze Szwajcarii. Udział potwierdzili: prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter, przewodnicząca Rady Narodowej (izba niższa) Maja Riniker, przewodniczący Rady Kantonów (izba wyższa) Andrea Caroni oraz dowódca armii szwajcarskiej, generał broni Thomas Süssli.

Zaprzysiężenie odbędzie się 4 października
Zaprzysiężenie odbędzie się 4 października   (Vatican Media)

Konferencję Episkopatu Szwajcarii reprezentować będzie biskup Chur, Joseph Bonnemain, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego episkopatu.

Program uroczystości

Oficjalne uroczystości rozpoczną się od Mszy św. w Bazylice św. Piotra (o godz. 7:30), której przewodniczyć będzie kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.

Dzień wcześniej, 3 października, zaplanowano nieszpory w niemieckojęzycznym kościele Campo Santo Teutonico, a następnie uroczyste wręczenie medali zasługi.

Przysięgę złoży 27 gwardzistów
Przysięgę złoży 27 gwardzistów   (Vatican Media)

Tło historyczne i transmisja

Uroczystość przysięgi nawiązuje do wydarzenia Sacco di Roma z 6 maja 1527 roku, kiedy to 147 gwardzistów oddało życie, broniąc papieża Klemensa VII podczas najazdu na Rzym.

W czasie uroczystości gwardziści nosić będą metalowe napierśniki
W czasie uroczystości gwardziści nosić będą metalowe napierśniki

Papieska Gwardia Szwajcarska to najstarsza armia świata, założona w 1506 roku przez papieża Juliusza II. Obecnie liczy około 135 członków i pozostaje pod dowództwem pułkownika Christopha Grafa.

Jej głównym zadaniem jest ochrona papieża oraz kontrola dostępu do Watykanu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

16 września 2025, 18:17
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję