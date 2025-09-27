27 nowych gwardzistów szwajcarskich złoży przysięgę

Papieska Gwardia Szwajcarska uroczyście zaprzysięgnie 27 nowych rekrutów podczas ceremonii, która odbędzie się w sobotę, 4 października. Uroczystość, pierwotnie planowana wcześniej, została przeniesiona na październik z powodu śmierci papieża Franciszka. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17:00 na Dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim.

Ks. Marek Weresa - Watykan

Rekruci z różnych kantonów

Nowi gwardziści pochodzą z różnych kantonów Szwajcarii, w tym z Valais (Wallis), Fryburga, Vaud i Zurychu. Składając przysięgę, zobowiązują się do ochrony papieża i jego następców, nawet za cenę własnego życia. Na tę uroczystość rekruci założą tradycyjny strój galowy z napierśnikiem (zbroją).

Gwardziści podczas Nieszporów (Vatican Media)

Delegacja ze Szwajcarii

Na przysięgę oczekiwana jest wysoka rangą delegacja ze Szwajcarii. Udział potwierdzili: prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter, przewodnicząca Rady Narodowej (izba niższa) Maja Riniker, przewodniczący Rady Kantonów (izba wyższa) Andrea Caroni oraz dowódca armii szwajcarskiej, generał broni Thomas Süssli.

Zaprzysiężenie odbędzie się 4 października (Vatican Media)

Konferencję Episkopatu Szwajcarii reprezentować będzie biskup Chur, Joseph Bonnemain, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego episkopatu.

Program uroczystości

Oficjalne uroczystości rozpoczną się od Mszy św. w Bazylice św. Piotra (o godz. 7:30), której przewodniczyć będzie kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.

Dzień wcześniej, 3 października, zaplanowano nieszpory w niemieckojęzycznym kościele Campo Santo Teutonico, a następnie uroczyste wręczenie medali zasługi.

Przysięgę złoży 27 gwardzistów (Vatican Media)

Tło historyczne i transmisja

Uroczystość przysięgi nawiązuje do wydarzenia Sacco di Roma z 6 maja 1527 roku, kiedy to 147 gwardzistów oddało życie, broniąc papieża Klemensa VII podczas najazdu na Rzym.

W czasie uroczystości gwardziści nosić będą metalowe napierśniki

Papieska Gwardia Szwajcarska to najstarsza armia świata, założona w 1506 roku przez papieża Juliusza II. Obecnie liczy około 135 członków i pozostaje pod dowództwem pułkownika Christopha Grafa.

Jej głównym zadaniem jest ochrona papieża oraz kontrola dostępu do Watykanu.