27 nowych gwardzistów szwajcarskich złoży przysięgę
Ks. Marek Weresa - Watykan
Rekruci z różnych kantonów
Nowi gwardziści pochodzą z różnych kantonów Szwajcarii, w tym z Valais (Wallis), Fryburga, Vaud i Zurychu. Składając przysięgę, zobowiązują się do ochrony papieża i jego następców, nawet za cenę własnego życia. Na tę uroczystość rekruci założą tradycyjny strój galowy z napierśnikiem (zbroją).
Delegacja ze Szwajcarii
Na przysięgę oczekiwana jest wysoka rangą delegacja ze Szwajcarii. Udział potwierdzili: prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter, przewodnicząca Rady Narodowej (izba niższa) Maja Riniker, przewodniczący Rady Kantonów (izba wyższa) Andrea Caroni oraz dowódca armii szwajcarskiej, generał broni Thomas Süssli.
Konferencję Episkopatu Szwajcarii reprezentować będzie biskup Chur, Joseph Bonnemain, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego episkopatu.
Program uroczystości
Oficjalne uroczystości rozpoczną się od Mszy św. w Bazylice św. Piotra (o godz. 7:30), której przewodniczyć będzie kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
Dzień wcześniej, 3 października, zaplanowano nieszpory w niemieckojęzycznym kościele Campo Santo Teutonico, a następnie uroczyste wręczenie medali zasługi.
Tło historyczne i transmisja
Uroczystość przysięgi nawiązuje do wydarzenia Sacco di Roma z 6 maja 1527 roku, kiedy to 147 gwardzistów oddało życie, broniąc papieża Klemensa VII podczas najazdu na Rzym.
Papieska Gwardia Szwajcarska to najstarsza armia świata, założona w 1506 roku przez papieża Juliusza II. Obecnie liczy około 135 członków i pozostaje pod dowództwem pułkownika Christopha Grafa.
Jej głównym zadaniem jest ochrona papieża oraz kontrola dostępu do Watykanu.
