Zmarł o. Cabasés, twórca legendarnego „cabasario”

Wczoraj we wspomnienie św. Ignacego, w jezuickiej wspólnocie w Loyoli zmarł o. Felix Juan Cabasés, hiszpański jezuita, który w latach 1978-1987 był odpowiedzialny za centralną redakcję Radia Watykańskiego. O. Cabasés miał 94 lata.

Vatican News

O. Felix Juan Cabasés odegrał kluczową rolę w kształtowaniu pracy redakcyjnej całej papieskiej rozgłośni. Jego nazwisko znane jest wszystkim watykanistom, ponieważ to on w pierwszych latach pontyfikatu Jana Pawła II był pomysłodawcą i redaktorem broszur, które towarzyszą dziennikarzom w podróżach apostolskich, podając szczegółowe informacje na temat programu papieskiej wizyty i miejsc, które odwiedza Ojciec Święty. Do dziś są one potocznie zwane „cabasario”.

Pogrzeb o. Cabasésa odbędzie się jutro w bazylice św. Ignacego.