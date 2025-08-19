Z Izraela do Rzymu z modlitwą o pokój. Hebrajskojęzyczni katolicy u Papieża

Mieszkają w Izraelu, mówią po hebrajsku i są katolikami. Z okazji Jubileuszu Roku 2025 oraz 70. rocznicy Wikariatu św. Jakuba wspólnota hebrajskojęzycznych katolików udała się z pielgrzymką do Rzymu. Choć wcześniej spotykali się już m.in. ze św. Janem Pawłem II, tym razem po raz pierwszy przybyli wspólnie jako Wikariat. Najważniejszym momentem ich pielgrzymki było spotkanie z Papieżem Leonem XIV.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros

Spotkanie pełne wzruszeń

„Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy spotkać Papieża. Powiedziałem mu, że jesteśmy katolikami języka hebrajskiego, mamy siedem wspólnot w Izraelu i prosimy, by o nas nie zapominał” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News ks. Piotr Żelazko, wikariusz patriarchalny dla katolików języka hebrajskiego w Izraelu.

Ojciec Święty przyjął pielgrzymów z uśmiechem i otwartością. „To była kulminacja naszej pielgrzymki. Papież pobłogosławił nas i rozmawiał z nami. Było to spotkanie niezwykle emocjonujące” – dodaje wikariusz.

Abi, jeden z uczestników pielgrzymki, podkreślił, że w Rzymie czuje się jak w domu. „Jesteśmy w 100% Izraelczykami i w 100% katolikami, modlimy się o pokój” – zaznaczył. Z kolei inny z pielgrzymów, Nadav, zaznaczył, że korzenie Kościoła tkwią w Ziemi Świętej. „Nasz patron, św. Jakub, był Żydem i mówił po hebrajsku. Jesteśmy znakiem nadziei i modlimy się o pokój w Ziemi Świętej między Izraelczykami a Palestyńczykami” – zapewnił.

Drzwi Święte i modlitwa po hebrajsku

Pielgrzymi nawiedzili bazyliki rzymskie i katakumby, modląc się po hebrajsku. „Jestem pewien, że w wielu z tych miejsc Msza święta była sprawowana po raz pierwszy po hebrajsku” – dodaje ks. Piotr Żelazko.

Szczególnie wymowny był moment przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. „Nie czuliśmy się gośćmi. Jezus jest Żydem, św. Piotr urodził się w Galilei, św. Paweł był Żydem – byliśmy więc u siebie” – podkreśla kapłan.

70 lat Wikariatu św. Jakuba

Wikariat powstał w 1955 roku i obejmuje siedem wspólnot katolickich języka hebrajskiego w Izraelu. To mała, ale dynamiczna część Kościoła łacińskiego w Ziemi Świętej. „Mamy życie parafialne, grupy młodzieżowe, obozy dla dzieci. (…) Jesteśmy mniejszością, ale staramy się być mostem między społeczeństwem żydowskim a Kościołem” – podkreśla ks. Żelazko, zachęcając wiernych z całego świata do wsparcia dzieła Wikariatu św. Jakuba.

Wspólnotę hebrajskojęzycznych katolików od początku wspierali kolejni papieże. Szczególną rolę odegrał św. Jan Paweł II, który przyjmował członków wspólnoty. Był pierwszym Papieżem, który odwiedził synagogę w Rzymie i modlił się przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie. Jego gesty przełamywały bariery i otwierały nowe drogi dialogu katolicko-żydowskiego. Ponadto, Jubileusz wikariatu zbiega się także z 60. rocznicą ogłoszenia Nostra aetate – dokumentu Soboru Watykańskiego II o relacji Kościoła z innymi religiami.

Być promieniami nadziei

Katolicy języka hebrajskiego, żyjący w kraju naznaczonym konfliktem, chcą dawać świadectwo pokoju. „Świat na Bliskim Wschodzie potrzebuje ludzi, którzy pokażą, że pokój jest możliwy” – mówi ks. Żelazko. Ich obecność w Rzymie i modlitwa w języku apostołów były znakiem, że Kościół ma swoje korzenie w Ziemi Świętej, a mała wspólnota hebrajskojęzycznych katolików ma dziś wielką misję: być światłem jedności, pokoju i nadziei.