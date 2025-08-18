Z Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Rzymie: Radość bijąca od Papieża

Radość spotkania z Ojcem Świętym oraz poczucie wspólnoty z pielgrzymami z całego świata – te uczucia szczególnie towarzyszyły pielgrzymom Liturgicznej Służby Ołtarza z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którzy przybyli do Rzymu na pielgrzymkę w Roku Jubileuszu. „Modlić się razem z Ojcem Świętym Zdrowaś Mario i Ojcze Nasz po łacinie – to było niesamowite” – mówi jeden z uczestników, Franciszek Jasiński.

Wojciech Rogacin – Watykan

W artykule:

· Poczucie jedności z pielgrzymami z całego świata

· Radość wiary bijąca od Ojca Świętego

· Poznanie Rzymu oraz historii św. Franciszka i św. Klary

Franciszek, gnieźnieński animator, przybył do Rzymu razem z grupą 21 osób, przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W rozmowie z Vatican News bez wahania mówi o swoich największych przeżyciach z tego wyjazdu. Oprócz tego, że stojąc na centralnym placu w Castel Gandolfo w czasie modlitwy Anioł Pański mógł modlić się razem z Papieżem Leonem XIV szczególne wrażenie wywarło na nim poczucie wspólnoty z tysiącami ludzi z całego świata, którzy stali tam również na placu.

Na szlaku do Drzwi Świętych

Wymiana doświadczeń ze skautami

Pomimo dzielących ich języków, kultur, wszyscy czuli się jedno, wspaniale się dogadywali. „Jestem także harcerzem i spotkałem grupę skautów włoskich. Wymiana wrażeń i doświadczeń z nimi i ze skautami z innych krajów pozostanie we mnie zawsze jako cudowne wspomnienie” – dodaje Franciszek.

Pielgrzymi Nadziei

Duchowym przewodnikiem grupy z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w której skład wchodzą ministranci, lektorzy, ceremoniarze i animatorzy jest ksiądz Rafał Wojciechowski, który wyjaśnia w rozmowie z Vatican News, że cała grupa przybyła do Rzymu jako pielgrzymi nadziei. „Przyjechaliśmy teraz głównie ze względu na trwający Rok Jubileuszowy, wyjątkowy rok, kiedy – jak uważamy - powinniśmy odwiedzić Rzym i najważniejsze miejsca związane z wiarą. Nie było organizowanego Jubileuszu Ministrantów, więc zorganizowaliśmy wyjazd sami z naszej archidiecezji” – mówi ks. Wojciechowski.

W Bazylice św. Piotra, przed grobem św. Jana Pawła II

Radość i entuzjazm bijące od Papieża

Podkreśla przede wszystkim, że pielgrzymom udało się spotkać z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo podczas modlitwy Anioł Pański. Grupa odwiedziła także wszystkie Bazyliki Większe w Rzymie. „Chcieliśmy zaczerpnąć ducha Rzymu, przejść drogę jubileuszową, uzyskać odpusty zupełne, żeby duchowa pamiątka tego roku pozostała w nas” – mówi ks. Rafał.

Pielgrzymi na Placu Świętego Piotra

On także w szczególny sposób przeżył spotkanie z Leonem XIV na centralnym placu w Castel Gandolfo. „Szczególne wrażenie wywarła jego bliskość, radość bijąca od Papieża, jego entuzjazm wiary widoczny od pierwszego momentu. A ponadto ta wspólnota, ta jedność wiernych jedność na placu w Castel Gandolfo. Czuło się wspólnotę Kościoła. To pierwsze niezastąpione uczucie, którego tu doświadczamy - przyjeżdżamy z różnych stron, a jestesmy jedno” – mówi ks. Wojciechowski.

Urzekający Rzym

Podkreśla że wielkie wrażenie na pielgrzymach z LSO Archidiecezji Gnieźnieńskiej wywarł sam Rzym, zwłaszcza na tych, którzy przybyli do Wiecznego Miasta po raz pierwszy. Takich jak Miłosz, ceremoniarz i animator, a także Mateusz Berman, jeden z kościelnych w parafii św. Michała Archanioła.

„Historia Rzymu mnie urzekła, także ta antyczna, zabytki, poznanie tego jak kiedyś ludzie tutaj żyli. Podobnie, jak historia świętej Klary i świętego Franciszka z Asyżu. A najbardziej podziwiam wiarę ludzi, którzy przybyli tu z całego świata, także z Polski. To dało mi dużo radości” – mówi pan Mateusz.

Pielgrzymka - doświadczenie wiary i duchowych łask

Fascynujący przykład św. Franciszka

Po raz pierwszy do Rzymu przybył także Tymoteusz Maszyński z Inowrocławia. „Odmawiając razem z Papieżem Anioł Pański bardzo się cieszyłem widząc jego radość. Rzeczywiście to hasło obecnego Roku Jubileuszu - Pielgrzymi Nadziei - zostanie we mnie na zawsze” – mówi Tymoteusz.

„Odwiedziliśmy Asyż, poznaliśmy blizej historię św. Franciszka. Przykład jego oddanie służbie miłosierdzia także we mnie zostanie” – dodaje.