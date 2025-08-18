Z Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Rzymie: Radość bijąca od Papieża
Wojciech Rogacin – Watykan
W artykule:
· Poczucie jedności z pielgrzymami z całego świata
· Radość wiary bijąca od Ojca Świętego
· Poznanie Rzymu oraz historii św. Franciszka i św. Klary
Franciszek, gnieźnieński animator, przybył do Rzymu razem z grupą 21 osób, przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W rozmowie z Vatican News bez wahania mówi o swoich największych przeżyciach z tego wyjazdu. Oprócz tego, że stojąc na centralnym placu w Castel Gandolfo w czasie modlitwy Anioł Pański mógł modlić się razem z Papieżem Leonem XIV szczególne wrażenie wywarło na nim poczucie wspólnoty z tysiącami ludzi z całego świata, którzy stali tam również na placu.
Wymiana doświadczeń ze skautami
Pomimo dzielących ich języków, kultur, wszyscy czuli się jedno, wspaniale się dogadywali. „Jestem także harcerzem i spotkałem grupę skautów włoskich. Wymiana wrażeń i doświadczeń z nimi i ze skautami z innych krajów pozostanie we mnie zawsze jako cudowne wspomnienie” – dodaje Franciszek.
Pielgrzymi Nadziei
Duchowym przewodnikiem grupy z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w której skład wchodzą ministranci, lektorzy, ceremoniarze i animatorzy jest ksiądz Rafał Wojciechowski, który wyjaśnia w rozmowie z Vatican News, że cała grupa przybyła do Rzymu jako pielgrzymi nadziei. „Przyjechaliśmy teraz głównie ze względu na trwający Rok Jubileuszowy, wyjątkowy rok, kiedy – jak uważamy - powinniśmy odwiedzić Rzym i najważniejsze miejsca związane z wiarą. Nie było organizowanego Jubileuszu Ministrantów, więc zorganizowaliśmy wyjazd sami z naszej archidiecezji” – mówi ks. Wojciechowski.
Radość i entuzjazm bijące od Papieża
Podkreśla przede wszystkim, że pielgrzymom udało się spotkać z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo podczas modlitwy Anioł Pański. Grupa odwiedziła także wszystkie Bazyliki Większe w Rzymie. „Chcieliśmy zaczerpnąć ducha Rzymu, przejść drogę jubileuszową, uzyskać odpusty zupełne, żeby duchowa pamiątka tego roku pozostała w nas” – mówi ks. Rafał.
On także w szczególny sposób przeżył spotkanie z Leonem XIV na centralnym placu w Castel Gandolfo. „Szczególne wrażenie wywarła jego bliskość, radość bijąca od Papieża, jego entuzjazm wiary widoczny od pierwszego momentu. A ponadto ta wspólnota, ta jedność wiernych jedność na placu w Castel Gandolfo. Czuło się wspólnotę Kościoła. To pierwsze niezastąpione uczucie, którego tu doświadczamy - przyjeżdżamy z różnych stron, a jestesmy jedno” – mówi ks. Wojciechowski.
Urzekający Rzym
Podkreśla że wielkie wrażenie na pielgrzymach z LSO Archidiecezji Gnieźnieńskiej wywarł sam Rzym, zwłaszcza na tych, którzy przybyli do Wiecznego Miasta po raz pierwszy. Takich jak Miłosz, ceremoniarz i animator, a także Mateusz Berman, jeden z kościelnych w parafii św. Michała Archanioła.
„Historia Rzymu mnie urzekła, także ta antyczna, zabytki, poznanie tego jak kiedyś ludzie tutaj żyli. Podobnie, jak historia świętej Klary i świętego Franciszka z Asyżu. A najbardziej podziwiam wiarę ludzi, którzy przybyli tu z całego świata, także z Polski. To dało mi dużo radości” – mówi pan Mateusz.
Fascynujący przykład św. Franciszka
Po raz pierwszy do Rzymu przybył także Tymoteusz Maszyński z Inowrocławia. „Odmawiając razem z Papieżem Anioł Pański bardzo się cieszyłem widząc jego radość. Rzeczywiście to hasło obecnego Roku Jubileuszu - Pielgrzymi Nadziei - zostanie we mnie na zawsze” – mówi Tymoteusz.
„Odwiedziliśmy Asyż, poznaliśmy blizej historię św. Franciszka. Przykład jego oddanie służbie miłosierdzia także we mnie zostanie” – dodaje.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.