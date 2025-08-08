Watykan potwierdził program kanonizacji bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego

Watykańskie Biuro Celebracji Liturgicznych potwierdziło program kanonizacji dwóch błogosławionych: Carla Acutisa i Pier Giorgia Frassatiego. Uroczystość rozpocznie się 7 września o godz. 10:00 na placu przed Bazyliką św. Piotra. Ojciec Święty Leon XIV będzie przewodniczył Mszy Świętej oraz obrzędowi kanonizacji błogosławionych.

Wojciech Rogacin – Watykan

8 sierpnia Biuro Celebracji Liturgicznych Stolicy Aopstolskiej ogłosiło oficjalną notę informującą o szczegółach uroczystości 7 września. Rozpocznie się ona o godz. 10:00 na Placu Świętego Piotra. Zarówno Mszy św., jak i obrzędowi kanonizacji będzie przewodniczyć Papież Leon XIV.

Będzie to zarazem pierwsza kanonizacja za pontyfikatu Papieża Leona XIV.

Już wcześniej ogłoszono datę kanonizacji, która została przeniesiona z 27 kwietnia na 7 września. Powodem przeniesienia uroczystości była śmierć 21 kwietnia papieża Franciszka.

Podano także szczegółowe informacje dla patriarchy i kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz prezbiterów odnośnie możliwości koncelebry Mszy św.

Pier Giorgio Frassati – pomoc ubogim

Bł. Pier Giorgio Frassati pochodził z zamożnej rodziny, był pasjonatem górkich wypraw. Angażował się w działalność wielu ruchów katolickich i w pomoc ubogich. Od jednego z nich zaraził się chorobą Heinego-Medina i zmarł w 1925 roku w Turynie, w wieku 24 lat. W 1990 roku został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II.

Carlo Acutis – boży influencer

Bł. Carlo Acutis będzie pierwszym świętym Millenialsem. Urodzony w Londynie i wychowany we Włoszech chłopak jako nastolatek stworzył stronę internetową o cudach eucharystycznych i o świętych katolickich. Był apostołem Eucharystii, którą nazywał „autostradą do Nieba”. Zmarł na białaczkę w 2006 roku mając 15 lat. Został pochowany w Asyżu. Tam w 2020 roku na mocy dekretu papieża Franciszka został ogłoszony błogosławionym.