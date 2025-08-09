Stolica Apostolska. Opublikowano Regulamin dotyczący zamówień publicznych

Opublikowano Ogólne Rozporządzenie Wykonawcze podpisane przez prefekta Sekretariatu ds. Ekonomii, zawierające Regulamin wdrażający Motu Proprio dotyczący zasad przejrzystości, kontroli oraz konkurencji w procedurach udzielania zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykanu.

Vatican News

9 sierpnia opublikowano Ogólne Rozporządzenie Wykonawcze nr 1/2025 Sekretariatu ds. Ekonomii, które zawiera Regulamin wykonawczy Listu Apostolskiego w formie Motu Proprio dotyczącego „Przepisów o przejrzystości, kontroli i konkurencji w procedurach udzielania zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykan”, opublikowanego 1 czerwca 2020 roku i zmienionego późniejszym Listem Apostolskim w formie Motu Proprio „Per meglio armonizzare” z 16 stycznia 2024 roku.

Wdrożenie aktualizacji Kodeksu zamówień

Rozporządzenie, podpisane 5 sierpnia 2025 przez prefekta Dykasterii, Maximino Caballero Ledo, podzielone jest na osiem tytułów i 52 artykuły, i określa zasady stosowania Motu Proprio „Per meglio armonizzare”, dotyczącego aktualizacji Kodeksu zamówień Stolicy Apostolskiej. To rezultat synergicznej współpracy różnych instytucji watykańskich, mającej na celu uproszczenie procedur zamówień.

Aktualizacja potwierdza cele dotyczące przejrzystości, kontroli i konkurencji w procedurach udzielania zamówień publicznych zawieranych przez Stolicę Apostolską i Państwo Miasto Watykan, a także równości traktowania podmiotów gospodarczych i niedyskryminacji oferentów. Umożliwia szybką realizację działań administracyjnych oraz wdrażanie zasad efektywności, skuteczności i gospodarności, z poszanowaniem społecznej doktryny Kościoła.

Przejrzystość, kontrola i zrównoważone wykorzystanie zasobów

W nowym Kodeksie zamówień, korzystając z dotychczasowego doświadczenia i zgodnie z Konstytucją Apostolską Praedicate Evangelium, postanowiono pogodzić wymogi przejrzystości i kontroli z potrzebą uproszczenia na rzecz praktycznego podejścia, które ukierunkowuje decyzje ekonomiczne z myślą o coraz większej etyce i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów.

Wejdzie w życie 10 sierpnia

Rozporządzenie zostało ogłoszone poprzez publikację na stronie internetowej L’Osservatore Romano i wejdzie w życie jutro, 10 sierpnia, przed publikacją na stronie www.bandipubblici.va oraz zamieszczeniem w Acta Apostolicae Sedis.