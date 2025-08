Przyjaciel Jana Pawła II: Papież pragnął, by młodzi spotkali Chrystusa

Wraz z młodymi ludźmi z całego świata, którzy dziś i jutro gromadzą się na Tor Vergata, by słuchać Ojca Świętego, modlić się z nim i dawać świadectwo nadziei, obecni będą także niektórzy z organizatorów Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie w 2000 roku. Wśród nich Marcello Bedeschi – przyjaciel św. Jana Pawła II, świadek narodzin pierwszego Jubileuszu Młodych i współorganizator większości edycji Światowych Dni Młodzieży.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Pomysł autorstwa młodzieży

Jako aktywny współpracownik Jana Pawła II w aspekcie duszpasterstwa młodzieży, Marcello Bedeschi z bliska obserwował narodziny tradycji spotkań papieża z młodymi. Dzięki przyjaźni z kard. Wojtyłą, która zaczęła się jeszcze przed jego wyborem na Stolicę Piotrową, dobrze rozumiał również intencje Ojca Świętego: „On sam w jednym z wywiadów powiedział: pomysł Światowych Dni Młodzieży nie narodził się we mnie, lecz w młodych. Będąc z nimi, przeżywając niektóre etapy wspólnych pielgrzymek z Krakowa na Jasną Górę, zorientowałem się, że młodzi potrzebują tego rodzaju doświadczenia” – wspomina Bedeschi.

Jan Paweł II, kard. Camillo Ruini i Marcello Bedeschi, 2000 (archiwum Marcello Bedeschiego)

Młodzi u progu Tajemnicy Zbawienia

Pierwsza okazja pojawiła się podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, obchodzonego w latach 1983–1984. Na spotkanie z młodzieżą papież wybrał wyjątkową datę: Niedzielę Palmową 15 kwietnia 1984 r. oraz poprzedzającą ją sobotę. W tym kulminacyjnym momencie Roku Świętego Męki i Śmierci Chrystusa, to właśnie młodzi znaleźli się w centrum obchodów, zaproszeni przez Papieża do Rzymu w przeddzień Świąt Paschalnych. „Jan Paweł II był bardzo przywiązany do celebracji pamiątki Niedzieli Palmowej, kiedy to mieszkańcy Jerozolimy witali Jezusa. Może właśnie w tym wydarzeniu dostrzegał zapowiedź tego, co w przyszłości mieli czynić młodzi” – mówi Bedeschi.

Nieprzypadkowo również kolejne Światowe Dni Młodzieży, zrodzone z tamtego jubileuszowego spotkania, w pierwszych latach były obchodzone na początku Wielkiego Tygodnia. „On miał tę intuicję, by połączyć wszystkie kontynenty i narody w jednym, wspólnym doświadczeniu katolicyzmu” – dodaje papieski przyjaciel.

Kościół dosłownie: otwarty dla młodych

Były przewodniczący watykańskiej Fundacji Jana Pawła II dla Młodzieży wspomina, że jubileuszowe spotkanie w 1984 roku nie tylko zmobilizowało młodych do stania się głosicielami orędzia o odkupieniu w świecie, ale także na nowo otworzyło przed nimi drzwi Kościoła – dosłownie, również drzwi Watykanu – by wiedzieli, że tam zawsze znajdą schronienie. „W dniu, w którym organizowaliśmy pierwsze zgromadzenie, i ogromną procesję wzdłuż via Conciliazione, wieczorem rozpętała się wielka burza.

Papież się zaniepokoił: dokąd pójdą młodzi? Natychmiast wydał polecenie, by otworzyć Aulę Pawła VI i wpuścić tam młodych, by znaleźli schronienie” – opowiada. Ostatecznie młodzi spędzili noc w salach i korytarzach Pałacu San Calisto, gdzie swoją siedzibę miała również Papieska Rada ds. Świeckich – w samym sercu Kościoła. „Otwarto dwa piętra i tysiące młodych zostały tam przyjęte”. Inicjatywa bez precedensu.

Cudowna dusza młodzieży

Bedeschi znał Papieża na tyle, że od razu zrozumiał, że jubileuszowe spotkanie nie było jednorazowym wydarzeniem. Tym bardziej że – jak zauważa –„pomysł został bardzo dobrze przyjęty i nawet biskupi, którzy początkowo byli nieco sceptyczni, podobnie jak niektórzy w Watykanie, z czasem się przekonali i zrozumieli, że to było wielkie wydarzenie, wielka intuicja duszpasterska”.

O aktualności tej formuły świadczy nie tylko ciągłość spotkań czy fakt, że Krzyż Roku Świętego wciąż pielgrzymuje z młodzieżą po całym świecie. Znakiem żywotności jest również rozpowszechnienie wśród młodzieży swoistej „karty konstytucyjnej” duszpasterstwa młodzieży – jak Bedeschi określa list „Parati semper”, napisany przez Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w 1985 roku i inspirowany jubileuszowym spotkaniem z 1984 r.

„Za każdym razem, gdy daję go do czytania młodym ludziom, mam wrażenie, że jest tak aktualny, jakby Papież napisał go zaledwie pięć minut temu” – stwierdza Bedeschi, który od dekad towarzyszy młodzieży poprzez mnóstwo społecznych i duszpasterskich inicjatyw, a także: jako dziadek ośmiorga. „W swojej wewnętrznej wrażliwości młodzi się nie zmieniają. Mają różne wrażliwości, żyją w różnych momentach dziejowych. Ale dusza młodzieży – ta jest cudowna”.

Sztafeta nadziei

Historię jubileuszy młodych można określić mianem prawdziwej „sztafety nadziei”: już ten z 1984 roku nosił tytuł „Festiwal Nadziei”, a 16 lat później, na esplanadzie Tor Vergata, Jan Paweł II nazwał młodych „strażnikami poranka”. „Słowo nadzieja idealnie pasuje do tej drogi duszpasterstwa młodzieży” – podkreśla Bedeschi, przypominając, że papieże nie przestają przypominać młodym ludziom, że prawdziwa nadzieja ich życia znajduje się w Chrystusie. „Jan Paweł II zawsze mówił: Kiedy was zapraszam, nie przychodźcie, by spotkać mnie – przychodźcie, by spotkać Jezusa. To jest właśnie ta istota: spotkanie z Odkupicielem, z Tym, który nadał kształt naszej historii i historii świata”.

I to właśnie młodzi – w ostatnich dziesięcioleciach – przynoszą nadzieję także Papieżowi u progu nowego pontyfikatu. W sposób opatrznościowy pierwsze międzynarodowe podróże Benedykta XVI i Franciszka były właśnie spotkaniami z młodzieżą: odpowiednio podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 r. oraz w Rio de Janeiro w 2013 r. Również dla Leona XIV pierwszym tak wielkim spotkaniem z wiernymi ze świata będzie dzisiejsze czuwanie na Tor Vergata, z udziałem młodzieży z ponad 100 krajów świata.