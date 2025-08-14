Pielgrzymi nadziei z Radomia pogłębiają wiarę w Rzymie

Musimy całe życie iść z Panem Bogiem, aby dotrzeć do nieba, do naszego ostatecznego celu, którym właśnie jest niebo - mówili Vatican News uczestnicy pielgrzymki do Rzymu z parafii św. Jadwigi w Radomiu. Grupa 13 osób wraz z kapłanem uczestniczyła we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II.

Ks. Marek Weresa, Artur Hanula

Do Wiecznego Miasta przybyła grupa parafialna 13 osób razem z księdzem opiekunem. W czwartek rano uczestniczyli w Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. Jak podkreślali pielgrzymka jest okazją, aby „pogłębiać relację z Panem Bogiem”.

Poza tym – jak mówiła jedna z uczestniczek - w czasie pobytu w tym wyjątkowym miejscu można „podziwiać piękno Rzymu i tych pięknych kościołów i bazylik”.

Inny uczestnik pielgrzymki, Aleksander Pawłowski wyjaśniał, dlaczego młodzi wybrali wakacje nie w jakimś innym zakątku świata, ale właśnie w Rzymie. „Z okazji Roku Jubileuszowego ksiądz stwierdził, że chce zabrać nas jako taką najbardziej działającą parafialną młodzież właśnie do tego miejsca, żeby poznać te wszystkie kościoły, zobaczyć tę taką tradycję, skąd się to wszystko wywodzi” – mówił Aleksander.

Zdaniem Aleksandra, chrześcijanie powinni kierować się nadzieją podobnie jak wiarą, powinni iść przez życie „z nadzieją, że czeka nas lepsze jutro”, a po śmierci życie wieczne.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowało ok. 20 kapłanów. O konieczności przebaczania, ale zarazem przyjmowania przebaczenia mówił w czwartek ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. Wygłosił homilię i przewodniczył Mszy św.

