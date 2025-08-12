Papież rozszerza ochronę i prawa rodziców pracujących w Watykanie

Opublikowano Reskrypt, podpisany przez prefekta Sekretariatu ds. Gospodarki i zatwierdzony przez Papieża, który wprowadza nowe przepisy dotyczące urlopów ojcowskich, praw rodziców dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub w sytuacji poważnej niepełnosprawności, a także przyznawania zasiłków rodzinnych

Pięć dni płatnego urlopu dla pracowników watykańskich z okazji narodzin dziecka; trzy dni płatnego urlopu miesięcznie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – to dwa z nowych postanowień zawartych w Reskrypcie opublikowanym dziś, 11 sierpnia, który rozszerza ochronę i prawa pracowników Państwa Miasta Watykanu w różnych obszarach.

Dokument, podpisany przez prefekta Sekretariatu ds. Ekonimii, Maximino Caballero Ledo, został zatwierdzony przez Leona XIV, który 28 lipca przyjął Caballero na audiencji. Prefekt przedstawił Papieżowi uchwały Rady ULSA – organu złożonego z przedstawicieli różnych instytucji Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu oraz ich pracowników.

Wśród nowości Reskryptu – który zmienia niektóre paragrafy Tekstu Jednolitego Świadczeń na rzecz rodziny oraz Normy dotyczące zasad przyznawania zasiłku rodzinnego – na pierwszym miejscu znajduje się kwestia urlopu ojcowskiego. „Pracownik ma prawo do pięciu dni płatnego urlopu z okazji narodzin dziecka” – czytamy w dokumencie. „Pięć dni urlopu, rozumianych jako dni robocze, może być wykorzystane w sposób ciągły i/lub w całościowych dniach podzielonych, lecz nie w godzinach, w ciągu maksymalnie trzydziestu dni od zaistnienia wydarzenia, pod rygorem utraty prawa”. Ojcu pracującemu przysługuje za te pięć dni „wynagrodzenie w wysokości 100 procent pensji, wliczane do wszelkich uprawnień związanych ze stażem pracy”.

Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi

Jeśli chodzi o rodziny z dziećmi „w sytuacji stwierdzonej poważnej niepełnosprawności”, postanawia się, że „rodzice, na zmianę, mają prawo co miesiąc do trzech dni płatnego urlopu, który może być wykorzystany również w sposób ciągły, pod warunkiem że dziecko nie jest całodobowo hospitalizowane w wyspecjalizowanych ośrodkach”. „W celu zapewnienia większej dostępności czasu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny”, korzystanie z urlopu – chyba że właściwy organ udzieli zgody – oznacza dla pracownika „zakaz wykonywania innej pracy zarobkowej”, a ewentualne wcześniejsze zezwolenie należy cofnąć.

Reskrypt precyzuje, że oceny klinicznej niepełnosprawności oraz jej stopnia dokonuje Kolegium Lekarskie, na podstawie tabel oceny wydanych przez Wyższą Władzę na wniosek Dyrekcji ds. Zdrowia i Higieny Gubernatoratu. Orzeczenie tego Kolegium jest „ostateczne i niepodważalne”.

Rodzinie osoby uznanej przez Kolegium Lekarskie za osobę w stanie poważnej niepełnosprawności lub całkowicie niezdolną do pracy przysługuje zasiłek rodzinny. Prawo to mają także posiadacze bezpośredniej, pośredniej lub rodzinnej renty watykańskiej, uznani za całkowicie niezdolnych do pracy lub poważnie niepełnosprawnych przez Kolegium Lekarskie.

Zasiłki rodzinne

W kwestii zasiłków rodzinnych Reskrypt precyzuje, że przysługują one rodzinom z „dziećmi prawowitymi, uznanymi lub zrównanymi w prawach, które ukończyły 18 lat”; jeśli są studentami – „w okresie nauki w szkole średniej do maksymalnego wieku 20 lat” lub „przez cały czas studiów uniwersyteckich lub innych studiów uznanych przez Stolicę Apostolską za równoważne, do maksymalnego wieku 26 lat”. Taka nauka musi być udokumentowana zaświadczeniem o wpisie wydanym przez uczelnię.