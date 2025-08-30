Szukaj

Papież Paweł VI przed wejściem do Katakumb Domitylli Papież Paweł VI przed wejściem do Katakumb Domitylli 
Watykan

Obchody 60. rocznicy wizyty Pawła VI w rzymskich katakumbach

Wystawa fotograficzno-dokumentalna oraz wydarzenie upamiętniające mają przypomnieć historyczną wizytę Papieża Montiniego w podziemnych strukturach św. Kaliksta i św. Domitylli. Uroczystość, zorganizowana przez Papieską Komisję Archeologii Sakralnej, odbędzie się 12 września.

Paolo Ondarza – Watykan

„Przyszliśmy, aby zaczerpnąć ze źródeł, przyszliśmy, by uczcić te pokorne, a chwalebne groby i znaleźć w nich napomnienie i pocieszenie”. Tymi słowami, wypowiedzianymi sześćdziesiąt lat temu w podziemnej bazylice Świętych Nereusza i Achillesa, Paweł VI określił swoją historyczną wizytę w katakumbach Domitylli. Było to 12 września 1965 roku, w przeddzień końcowej fazy Soboru Watykańskiego II.

Paweł VI w katakumbach Domitylli
Paweł VI w katakumbach Domitylli

Z okazji tej rocznicy Papieska Komisja Archeologii Sakralnej zaprasza na podwójne wydarzenie, które rozpocznie się 12 września o godzinie 18:00.

Wystawa

Pierwszym wydarzeniem będzie wystawa fotograficzno-dokumentalna pod tytułem „1965–2025. Zaczerpnąć ze źródeł. Św. Paweł VI pielgrzym w katakumbach”.

Na inauguracji, która odbędzie się w Trikorze Zachodniej kompleksu św. Kaliksta przy via Appia Antica, obecny będzie kardynał Matteo Maria Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch.

Paweł VI wizytujący katakumby
Paweł VI wizytujący katakumby

Ekspozycja, która pozostanie otwarta do 16 listopada 2025 roku, oddaje odwiedzającym atmosferę tamtego historycznego dnia poprzez fotografie z epoki, dokumenty archiwalne oraz rzadkie artefakty.

Wydarzenie zostanie zrealizowane dzięki współpracy archiwów Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej, Instytutu Pawła VI w Brescii, wspólnoty salezjanów Księdza Bosko oraz wspólnoty Misjonarzy Słowa Bożego, opiekunów katakumb św. Kaliksta i Domitylli.

Bazylika świętych Nereusza i Achillesa w katakumbach Domitylli
Bazylika świętych Nereusza i Achillesa w katakumbach Domitylli

Uroczystość upamiętniająca

Zaraz potem, w podziemnej bazylice świętych Nereusza i Achillesa w katakumbach Domitylli, odbędzie się uroczystość upamiętniająca historyczną wizytę św. Pawła VI, której będzie przewodniczył również kardynał Zuppi. Oprawę muzyczną zapewni chór Vocalia Consort.

30 sierpnia 2025, 11:06
