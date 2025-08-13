Nowe „L’Osservatore Romano”: milion młodych przed Jezusem
Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula
Głównym tematem numeru jest podsumowanie Jubileuszu Młodzieży, który odbył się w Rzymie w dniach 28 lipca - 3 sierpnia.
Entuzjazm i radość młodych
Milion młodych ludzi z ok. 150 państw świata zgromadziło się w sobotę 2 sierpnia na adoracji Jezusa Eucharystycznego podczas czuwania na Tor Vergata w ramach Jubileuszu Młodzieży. Słowo do nich skierował przewodniczący wspólnej modlitwie Ojciec Święty, który również odpowiedział na kilka pytań uczestników.
Dzień później na Tor Vergata odbyła się Msza św. wieńcząca jubileuszowe spotkanie młodzieży. „Drodzy młodzi, naszą nadzieją jest Jezus. To On, jak mówił św. Jan Paweł II, ‘wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego’” – powiedział Leon XIV podczas tej niedzielnej Eucharystii. Ojciec Święty zachęcał młodych, by dążyli do tego, co wspaniałe, do świętości. „Nie zadawajcie się czymś mniejszym” – apelował Papież.
Jubileuszowe wspomnienia Polaków
W artykule „Młody Kościół w sercu Wiecznego Miasta” można znaleźć świadectwa młodych Polaków, którzy uczestniczyli w Jubileuszu Młodzieży. „Wzruszyła mnie ogromna liczba młodych, którzy przybyli tu dla Jezusa. To pokazuje, że nie jesteśmy sami. W katolickim świecie mamy wspólnotę, która daje siłę i bezpieczeństwo” - mówiła mediom watykańskim Zuzanna Wrzosek z diecezji siedleckiej.
Wrażeniami i wspomnieniami z Rzymu podzielił się również przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w Konferencji Episkopatu Polski bp Grzegorz Suchodolski, który towarzyszył polskiej młodzieży. „Dla mnie najmocniej wybrzmiało zaproszenie Papieża Leona XIV, by w Chrystusie szukać odwagi do podejmowania decyzji” - wskazał w rozmowie z papieskimi mediami.
Paliusze dla trzech polskich arcybiskupów
Ważnym wydarzeniem, które odbyło się 29 czerwca, w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, było przyjęcie paliuszy z rąk Leona XIV przez trzech polskich metropolitów. Byli to abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, abp Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński oraz abp Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. O swoich przeżyciach opowiedzieli mediom papieskim zaraz po uroczystości.
Bezpłatny widżet Vatican News
Pierwszy artykuł tego numeru opisuje, w jaki sposób każda parafia czy instytucja katolicka w Polsce może umieścić na swoich stronach informacje z pierwszej ręki na temat działalności Papieża, Stolicy Apostolskiej czy Kościoła na świecie. Wystarczy napisać na adres polacco@spc.va, by otrzymać bezpłatny widżet Vatican News, który aktualizuje się automatycznie.
Nowy doktor Kościoła
W numerze przybliżono również sylwetkę św. Johna Henry'ego Newmana, który zostanie ogłoszony doktorem Kościoła. „Newman był przede wszystkim pasterzem i kaznodzieją o wyjątkowej finezji językowej i komunikacyjnej, człowiekiem głębokiej wiary o niezwykłej kulturze i wyrafinowanej inteligencji” - czytamy w jednym z artykułów.
Zbiór papieskich tekstów i dokumentów Stolicy Apostolskiej
L'Osservatore Romano kończy się tradycyjnie zbiorem tekstów papieskich i dokumentów Stolicy Apostolskiej, tym razem z ostatnich dwóch miesięcy – w tym z Jubileuszu Młodzieży.
„L’Osservatore Romano” po raz pierwszy ukazało się w 1861 r., a w języku polskim – z inicjatywy św. Jana Pawła II – pismo jest wydawane od 1980 r. W celu pozyskania wersji elektronicznej „L’Osservatore Romano” na terenie Polski należy zwracać się do własnej parafii.
