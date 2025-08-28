Ks. Kidoń: przebaczenie i pomoc to dwa skrzydła modlitwy
Artur Hanula
Kaznodzieja nawiązał do Ewangelii z dnia, gdzie Jezus zachęca: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu” (Mt 24, 42-43).
Złodziej ryb
W tym kontekście ks. Marek Kidoń przywołał historię ze swojego życia, gdy był dyrektorem do spraw powołań, odpowiedzialnym za dom rekolekcyjno-powołaniowy, który znajdował się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego. W pobliżu znajdował się ogród, a w nim staw, z którego ktoś wykradał karpie przed Wigilią. Udało się namierzyć złodzieja, którego zabrała policja.
Przesłanie św. Augustyna
Ks. Marek podkreślił, że po tamtych wydarzeniach poszedł do kaplicy na modlitwę i dzięki nauczaniu św. Augustyna zrozumiał znaczenie przebaczenia i pomocy, obecnych w jego przesłaniu. „W ciągu dnia pojechałem na posterunek, poprosiłem policjantów, żeby zaniechali jakichkolwiek czynności wobec tego człowieka. Potem spotkałem się z nim i powiedziałem, że nie mam żalu, że mu wybaczam - opowiedział ks. Marek Kidoń. - A kiedy zostałem dyrektorem w seminarium, odnalazłem go i zaproponowałem mu pracę”. „Dwa skrzydła, przebaczenie i pomoc, są ważne w życiu świętych i również w naszym” - dodał.
Przykład świętych
Kaznodzieja zaznaczył, że w liturgii Kościoła wspominamy wielu świętych i błogosławionych, a 28 sierpnia św. Augustyna. Jak wskazał, „to doskonała okazja do zatrzymania i do kontemplacji ich życia. Przyglądając się ich życiu, ich nauczaniu, możemy jeszcze lepiej ukierunkować swoje życie ku Bogu”. Ks. Kidoń zaznaczył, że „patron dzisiejszego dnia św. Augustyn miał długą drogę do wiary. Długo jej szukał, a kiedy już znalazł, to chciał przeżywać swoje życie w komunii z Bogiem, ale szybko zrozumiał, że to nie wystarczy, że pełne zjednoczenie z Bogiem dokonuje się również w komunii z drugim człowiekiem”.
Św. Augustyn to także ważny święty dla Papieża Leona XIV, który jest augustianinem. Ojciec Święty przy wielu okazjach cytuje go w swoich przemówieniach.
Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowało ok. 60 kapłanów, a wśród nich jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.
