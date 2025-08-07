Ks. Giers: na wyznaniu wiary Papieża Leona XIV buduje się Kościół

Polecajmy modlitwie nowego Papieża Leona. To na jego wyznaniu wiary buduje się teraz Chrystusowy Kościół. Jest to zarazem Kościół Piotrowy - wskazał w homilii administrator Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II ks. Dariusz Giers, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula

W homilii ks. Dariusz Giers podkreślił znaczenie zasadniczego pytania, jakie w dzisiejszej Ewangelii usłyszeli od Jezusa Apostołowie pod Cezareą Filipową: „A Wy za kogo mnie uważacie?” (Mt 16, 15). W odpowiedzi Piotr wskazał na Jezusa jako Mesjasza, Syna Boża żywego. „Jezus pochwala to wyznanie Piotra, które jak podkreśla ma swoje źródło w natchnieniu Bożym, a nie w zdolnościach intelektualnych Apostoła - mówił ks. Giers. - To niezwykle ważne także dla nas, bo uwidacznia naszą ludzką ograniczoność w pojmowaniu rzeczy Bożych. Pokazuje, że jedynie oświeceni mocą z wysoka możemy mówić - Panem jest Jezus. Jedynie napełnieni Duchem Świętym możemy głosić wielkie dzieła Boże”.

Szczególny wydźwięk wyznania Piotra w Bazylice Watykańskiej

Jak podkreślił ks. Giers, „wyznanie św. Piotra, na którym Jezus buduje swój Kościół, wybrzmiewa jakoś szczególnie tu i teraz, w tej Bazylice Watykańskiej, gdzie znajduje się jego grób pod ołtarzem konfesji”. Dodał, że jest to „miejsce centralne tej świątyni, to niejako jej serce”. Zaznaczył również, że pod tamburem Bazyliki znajduje się mozaika ze słowami z dzisiejszej Ewangelii, które „przypominają zwiedzającym Bazylikę o rybaku z Betsaidy, którego Jezus wybrał, aby był opoką Kościoła”. Mają one szczególne znaczenie dla każdego następcy św. Piotra.

Ks. Dariusz Giers przypomniał słowa papieża Franciszka, który podkreślił, że wyznanie Piotra nie wynikało z jego zdolności naturalnych, ale były to słowa natchnione. Jezus wiedział, że dzięki wierze Piotra danej przez Boga Ojca istnieje solidna baza, na której może On zbudować swój Kościół.

Słowa Piotra zasadniczym przesłaniem dla świata

Administrator Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II przypomniał, że polski Papież uczynił słowa Rybaka z Galilei „swoim zasadniczym przesłaniem dla świata”. Papież z Polski podkreślił ich znaczenie już w homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej jego pontyfikat.

„Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, zechciejcie przyjąć raz jeszcze - dzisiaj, w tym świętym miejscu - słowa wypowiedziane przez Szymona Piotra. W tych słowach jest wiara Kościoła, w tych właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa i ostateczna prawda o Człowieku, Synu Boga żywego. ‘Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego’” – mówił wówczas Jan Paweł II.

Znaczenie wyznania Piotra naszych czasów

Ks. Dariusz Giers wspomniał, jak ważne współcześnie jest wyznanie Piotra wybrzmiewające z ust każdego następny pierwszego z Apostołów. Zachęcając do modlitwy za aktualnie urzędujących papieży, szczególnie za obecnego Papieża Leona XIV, kaznodzieja zaznaczył, że „kto odrzuca Piotra, odrzuca także Chrystusa, bo tylko mocą Chrystusa grzeszny człowiek może wypowiadać słowa odwiecznej prawdy. Niech będzie w nas miłość do papieża, niezależnie od tego, kim jest. Bez tej miłości nie można być katolikiem”.

Kaznodzieja przypomniał słowa św. Josemaríi Escrivá de Balaguera, który podkreślał, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i Matce Bożej znajduje się Ojciec Święty.

Modlitwa za nowego prezydenta i Ojczyznę

Na zakończenie homilii ks. Giers podziękował wszystkim, którzy przybywają do grobu Apostołów w Rzymie i grobu Papieża Polaka. Przypomniał, że przez 10 lat prezydentury wśród pielgrzymów był także ówczesny prezydent RP Andrzej Duda. „Niech św. Jan Paweł II, Papież Polak, wspiera go w dalszej pracy dla dobra Ojczyzny. Niech wspiera nowego prezydenta i jego rodzinę. Niech z tego miejsca wznosi się do nieba wyznanie Polaków - tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Tobie chwała na wieki” - podsumował kaznodzieja.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowało ok. 50 kapłanów, a wśród nich jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski. W czasie liturgii śpiewał Zespół Regionalny „Jakubkowianie" z Łososiny Dolnej w diecezji tarnowskiej.