Obraz „Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny” Rafaela trafi do Perugii

Po dwóch wiekach „Koronacja Najświętszej Maryi Panny”, zamówiona u Rafaela Santi i ukończona przez jego uczniów – Giulio Romano i Giovan Francesco Penniego – dla kościoła Santa Maria Assunta w Monteluce, powraca do Perugii.

Vatican News

Tak czytamy w komunikacie Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego o wystawie „Oczekiwany powrót. Rafael dla Monteluce z Muzeów Watykańskich”, która zostanie otwarta 24 września w Museo del Capitolo na wyspie San Lorenzo w Perugii.

Wyrafinowana jakość warsztatu Rafaela

Dzieło, pierwotnie wykonane dla dawnego klasztoru klarysek, przybędzie do Perugii dzięki współpracy archidiecezji Perugia-Città della Pieve z Muzeami Watykańskimi i po raz pierwszy zostanie wystawione razem z predellą przedstawiającą sceny z życia Maryi, namalowaną przez Berta di Giovanni, wypożyczoną z Galleria Nazionale dell’Umbria.

Zwiedzający, podążając szlakiem wystawy, odkrywać będzie dzieło graniczne: między geniuszem mistrza a siłą warsztatu, między klauzurą a miastem, między historią sztuki a duchowością. Szczególna ikonografia, w której Wniebowzięcie i Ukoronowanie stapiają się w jeden monumentalny moment pełen chwały, zdumienia i nadziei, ukazana jest poprzez potęgę palety barw. Wśród harmonijnych zestawień i mistrzowskich kontrastów wyłania się wyrafinowana jakość warsztatu Rafaela.

Złociste światło nieba koronuje stalowoniebieskie chmurne pejzaże w tle oraz różnorodność barw szat apostołów, którzy przybyli, by kontemplować cud na ziemi.

Oczekiwany powrót

Dzięki wsparciu Fundacji Perugia wystawa staje się wielką okazją do ponownego zgromadzenia – po wiekach nieobecności – elementów jednego z najważniejszych dzieł renesansowych w historii sztuki Perugii, które w 1797 roku zostało zarekwirowane przez wojska napoleońskie. W sercu Jubileuszu Nadziei jest to rzeczywiście oczekiwany powrót.