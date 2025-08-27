Obraz „Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny” Rafaela trafi do Perugii
Tak czytamy w komunikacie Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego o wystawie „Oczekiwany powrót. Rafael dla Monteluce z Muzeów Watykańskich”, która zostanie otwarta 24 września w Museo del Capitolo na wyspie San Lorenzo w Perugii.
Wyrafinowana jakość warsztatu Rafaela
Dzieło, pierwotnie wykonane dla dawnego klasztoru klarysek, przybędzie do Perugii dzięki współpracy archidiecezji Perugia-Città della Pieve z Muzeami Watykańskimi i po raz pierwszy zostanie wystawione razem z predellą przedstawiającą sceny z życia Maryi, namalowaną przez Berta di Giovanni, wypożyczoną z Galleria Nazionale dell’Umbria.
Zwiedzający, podążając szlakiem wystawy, odkrywać będzie dzieło graniczne: między geniuszem mistrza a siłą warsztatu, między klauzurą a miastem, między historią sztuki a duchowością. Szczególna ikonografia, w której Wniebowzięcie i Ukoronowanie stapiają się w jeden monumentalny moment pełen chwały, zdumienia i nadziei, ukazana jest poprzez potęgę palety barw. Wśród harmonijnych zestawień i mistrzowskich kontrastów wyłania się wyrafinowana jakość warsztatu Rafaela.
Złociste światło nieba koronuje stalowoniebieskie chmurne pejzaże w tle oraz różnorodność barw szat apostołów, którzy przybyli, by kontemplować cud na ziemi.
Oczekiwany powrót
Dzięki wsparciu Fundacji Perugia wystawa staje się wielką okazją do ponownego zgromadzenia – po wiekach nieobecności – elementów jednego z najważniejszych dzieł renesansowych w historii sztuki Perugii, które w 1797 roku zostało zarekwirowane przez wojska napoleońskie. W sercu Jubileuszu Nadziei jest to rzeczywiście oczekiwany powrót.
