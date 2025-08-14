Kardynał Parolin: cześć pamięci nuncjusza mianowanego przez Jana Pawła II

Do 18 sierpnia sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przebywa w Burundi w związku z zakończeniem Jubileuszu 60-lecia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Weźmie też udział w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod ośrodek zdrowia ku czci nuncjusza Courtneya, zamordowanego w 2003 roku.

Na zaproszenie Kościoła lokalnego i władz Burundi kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin przebywa w tym afrykańskim kraju od 12 sierpnia, do poniedziałku 18 sierpnia. Okazją do podróży jest zakończenie Jubileuszu 60-lecia stosunków dyplomatycznych Burundi – Stolica Apostolska oraz odsłonięcie pomnika i położenie kamienia węgielnego pod ośrodek zdrowia ku czci nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Michaela Aidana Courtneya.

Wielkie zasługi nuncjusza Courtneya

Mianowany w 2000 roku przez Jana Pawła II przedstawicielem papieskim w kraju spustoszonym przez wojnę domową, arcybiskup Courtney odegrał kluczową rolę w osiągnięciu porozumienia z listopada 2003 roku pomiędzy rządem Burundi a rebeliantami Hutu. Przeznaczony do Nuncjatury Apostolskiej na Kubie, irlandzki hierarcha poprosił, by pozostać w Bujumburze na kolejny okres, uznając, że perspektywa ostatecznego pokoju jest bliska. Podczas podróży w pobliżu stolicy Burundi jego samochód został ostrzelany. Jako jedyny z pasażerów został trafiony i zmarł w szpitalu 29 grudnia 2003 roku, mając zaledwie 58 lat.

W 2023 roku, w 20. rocznicę śmierci, arcybiskup Paul Richard Gallagher odprawił Mszę świętą w intencji nuncjusza w irlandzkiej kaplicy w Grotach Watykańskich. Teraz Burundi, w obecności kardynała Parolina, upamiętni arcybiskupa poprzez powstanie ośrodka zdrowia dokładnie w miejscu zamachu. Projekt został ogłoszony w ubiegłym roku przez prezydenta kraju, Évariste’a Ndayishimiyego, a datę położenia kamienia węgielnego wyznaczono na 14 sierpnia 2025 roku. Tego dnia Parolin przewodniczyć będzie ceremonii inauguracji pomnika oraz rozpoczęcia budowy ośrodka zdrowia.

Program podróży

Szczegółowy program wizyty kardynała podało konto Sekretariatu Stanu @TerzaLoggia. 13 sierpnia kardynał odprawił Mszę świętą z Konferencją Episkopatu Burundi, a następnie spotkał się z biskupami na rozmowie prywatnej. Spotkał się również z prezydentem Ndayishimiyem, podpisano umowy szczegółowe między Konferencją Episkopatu a rządem.

W piątek, 15 sierpnia, kard. Parolin odprawi Mszę w sanktuarium maryjnym w Mugera, a następnie odwiedzi stolicę polityczną i administracyjną – Gitega.

Msza św. w tym miejscu, w którym celebrował Jan Paweł II

Kolejna Msza odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia; zaraz po niej kardynał Parolin spotka się z seminarzystami oraz przełożonymi wyższych zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich. Tego samego dnia odbędzie się odsłonięcie pomnika arcybiskupa Michaela Aidana Courtneya w Nuncjaturze Apostolskiej oraz przyjęcie z Korpusem Dyplomatycznym. Na zakończenie, w niedzielę 17 sierpnia, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przewodniczyć będzie Mszy świętej kończącej Jubileusz 60-lecia stosunków dyplomatycznych Burundi – Stolica Apostolska w sanktuarium Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt, wybudowanym na tym samym terenie, gdzie 7 września 1990 roku św. Jan Paweł II celebrował Eucharystię.