Kard. Parolin w Burundi cytuje Jana Pawla II: głosić pokój, to głosić Chrystusa

Podczas wizyty w afrykańskim kraju sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin odprawił Mszę świętą w uroczystość Wniebowzięcia Maryi w sanktuarium maryjnym w Mugera. 14 sierpnia poświęcił pomnik w miejscu zabójstwa w 2003 roku nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Michaela Courtneya. Kardynał podkreślił, że pragnął być blisko wszystkich, aby przekazać wizję możliwego pokoju.

Wojciech Rogacin

W Burundi obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbiegły się z podniesieniem do rangi bazyliki mniejszej parafii św. Antoniego z Padwy, na terenie której znajduje się narodowe sanktuarium maryjne w Mugera, należące do archidiecezji Gitega. Mszy świętej przewodniczył kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Jego Świątobliwości. W celebracji uczestniczyli biskupi kraju, nuncjusz apostolski w Burundi wraz ze swoim współpracownikiem dyplomatycznym, setki kapłanów, zakonników i zakonnic oraz tysiące wiernych. Rząd Burundi reprezentował prezydent Republiki Évariste Ndayishimiye.

Msza w narodowym sanktuarium maryjnym w Mugera

Sanktuarium maryjne w Mugera, gdzie wierni modlą się do Naszej Pani z Lourdes i gdzie 15 sierpnia 1961 roku Burundi zostało poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju. Bóg udzielił wielu łask za Jej wstawiennictwem w tym miejscu, do którego każdego roku tysiące wiernych pielgrzymują, aby błagać o dar pokoju dla kraju i świata.

To, co najbardziej uderza w sanktuarium Mugera, to fakt, że mała grota zbudowana z afrykańskich kamieni, na wzór groty w Lourdes, potrafi przyciągnąć ogromne rzesze pielgrzymów, którzy przybywają do Mugera, aby odnaleźć nadzieję i modlić się do swojej Matki w niebie, prosząc Ją o pokój dla świata.

Wszyscy wierni tego doświadczonego przeciwnościami kraju dają w tym miejscu świadectwo swojej wiary, aby ludzie dobrej woli kontynuowali z odwagą i ofiarnością wysiłki na rzecz osiągnięcia upragnionego pokoju.

Z tego powodu kardynał Parolin, w swojej homilii, mocno wezwał do przezwyciężenia własnych interesów, aby z nowym zapałem służyć dobru wspólnemu, tak by w miejscach wojny, gdzie tak wiele osób od tak dawna znosi cierpienia i braki, można było ponownie zapragnąć życia w godności i bezpieczeństwie.

Błogosławieństwo pomnika ku czci nuncjusza Courtneya

Dzień wcześniej sekretarz stanu udał się do Minago, aby pobłogosławić pomnik w miejscu, gdzie 29 grudnia 2003 roku został zamordowany w zasadzce nuncjusz apostolski Michael Courtney, arcybiskup pochodzenia irlandzkiego. Kardynał Parolin przypomniał, że arcybiskup Courtney towarzyszył ludowi Burundi w trudnych latach i zawsze działał na rzecz pojednania i pokoju, okazując wszystkim cierpliwość i wytrwałość, aby przekazać wizję możliwego pokoju, pozostając blisko ludzi, nie zważając na własne życie.

Słowa Jana Pawła II

Na zakończenie powtórzył słowa, którymi 1 stycznia 2004 roku św. Jan Paweł II wspominał arcybiskupa Courtneya: dla chrześcijanina „głosić pokój to głosić Chrystusa, który jest ‘naszym pokojem’, to głosić Jego Ewangelię, która jest ‘Ewangelią pokoju’; to wzywać wszystkich do błogosławieństwa bycia ‘twórcami pokoju’. Świadkiem ‘Ewangelii pokoju’ był również arcybiskup Michael Aidan Courtney, mój przedstawiciel jako Nuncjusz Apostolski w Burundi, tragicznie zamordowany kilka dni temu podczas pełnienia swojej misji na rzecz dialogu i pojednania. Módlmy się za niego, mając nadzieję, że jego przykład i ofiara przyniosą owoce pokoju w Burundi i na świecie”.