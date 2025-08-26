Kard. Parolin: jesteśmy zszokowani tym, co dzieje się w Gazie

Jesteśmy zszokowani wobec tego, co dzieje się w Gazie, i to mimo potępienia ze strony całego świata, ponieważ wszyscy jednomyślnie potępiają to, co się dzieje – powiedział Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące izraelskiego bombardowania w Strefie Gazy 25 sierpnia, na szpital Nasser w Khan Younis, które spowodowało śmierć 20 osób, w tym 5 dziennikarzy.

Vatican News

„To jest nonsensem” – dodał kard. Parolin, zauważając, że wydaje się, iż „nie ma żadnych oznak rozwiązania” i „że sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, a z humanitarnego punktu widzenia coraz bardziej niepewna, ze wszystkimi konsekwencjami, które nieustannie widzimy”.

Odnosząc się do Ukrainy, kardynał sekretarz stanu stwierdził, że potrzeba „dużo polityki, ponieważ rozwiązań na poziomie teoretycznym jest wiele” i „istnieje wiele dróg, którymi można podążać, aby dojść do pokoju”, ale „trzeba chcieć je wprowadzać w życie” i „oczywiście potrzebne są też odpowiednie dyspozycje ducha”.

„Światu potrzeba nadziei” – dodał Parolin, podkreślając, że Jubileusz ogłoszony przez papieża Franciszka, poświęcony właśnie temu tematowi, „chce być momentem odzyskania nadziei”. „Nadziei wbrew wszelkiej nadziei” – zaznaczył purpurat, ponieważ „dziś” nie ma „wielu elementów, które mogłyby pomóc nam w nadziei, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym”, jak to widać „także w tych dniach” w „trudności rozpoczęcia dróg pokoju w sytuacjach konfliktu”, ale „potrzeba, by się nie poddawać” i „by nadal pracować na rzecz pokoju i pojednania”.