Kard. Farrell: niech temat ŚDM w Seulu prowadzi młodzież, duszpasterzy i biskupów

Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, koordynującej Światowe Dni Młodzieży zachęca, by temat spotkania młodych w Seulu już teraz prowadził biskupów, kapłanów i duszpasterstwa młodzieży na całym świecie.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W komentarzu, opublikowanym na stronie dykasterii, kard. Kevin Farrell wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu za ogłoszenie daty ŚDM w Seulu. Wczoraj na zakończenie Mszy św. na Tor Vergata, Leon XIV zapowiedział, że odbędą się one od 3 do 8 sierpnia 2027 r. Przypomniał też, że ich tematem są słowa Chrystusa, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana: „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33).

Temat ŚDM inspiracją dla wszystkich

„Proponujemy wszystkim formatorom, biurom ds. duszpasterstwa młodzieży i biskupom, abyśmy wspólnie podążali drogą do Seulu, pozwalając, aby prowadził nas temat ŚDM Seul 2027 – zachęca prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. – Niech ta radość nadziei, której doświadczamy w tym jubileuszowym roku, daje nam odwagę do głoszenia całemu światu zwycięstwa Zmartwychwstałego. To do młodych ludzi należy, aby stali się pielgrzymami nadziei i opatrywali rany samotności i ubóstwa; aby stawali się świadkami pokoju w świecie naznaczonym podziałami, konfliktami i wojnami”.

Przesłanie Papieża i przygotowania do ŚDM

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia współpracuje z Komitetem Organizacyjnym w Seulu w przygotowaniach do spotkania młodzieży, które będzie drugą edycją ŚDM zorganizowaną w Azji (po Manili 1995). Równocześnie każdego roku Ojciec Święty kieruje do młodych ludzi orędzie na ŚDM obchodzony w wymiarze diecezjalnym w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Wkrótce powinno ukazać się zatem orędzie na tegoroczne obchody i kolejny rok duszpasterski.