Kard. Parolin: Gra interesów uniemożliwia rozwiązanie sytuacji w Gazie

Odpowiadając na pytania dziennikarzy po Mszy świętej z okazji liturgicznego wspomnienia św. Moniki, odprawionej w bazylice św. Augustyna w Rzymie, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin wyraził nadzieję — nawiązując do apelu Papieża — że uda się uniknąć „odpowiedzialności zbiorowej” na Bliskim Wschodzie, doprowadzając do zawieszenia broni i „bezpiecznego dostępu” do pomocy humanitarnej.

Vatican News

Po Mszy świętej z okazji wspomnienia liturgicznego św. Moniki, celebrowanej w bazylice św. Augustyna na Polu Marsowym w Rzymie, kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ponownie potwierdził stanowisko Watykanu wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie, przypominając apel Papieża Leona XIV oraz oświadczenia patriarchów Ziemi Świętej.

Przeciwko przymusowym przesiedleniom ludności Gazy

„Chciałbym odwołać się do apelu, który Papież wystosował dziś rano podczas audiencji generalnej, zawierającego stanowisko Stolicy Apostolskiej na temat sytuacji w Gazie” – wyjaśnił kardynał Parolin, przypominając, że Papież oraz patriarchowie grecko-prawosławny i łaciński wezwali do „zakończenia wojny” oraz wyrazili sprzeciw wobec „przymusowego wysiedlenia ludności Gazy”.

Zbyt wiele interesów w grze

Kardynał zaznaczył, że „istnieje wiele rozwiązań, które naprawdę mogłyby zakończyć tę sytuację”, ale zwrócił uwagę na ciężar interesów o charakterze „politycznym”, „gospodarczym”, „władzy” i „hegemonii”, które uniemożliwiają „ludzkie rozwiązanie tej tragedii”.

Pozostać – to akt odwagi

Odnosząc się do kwestii ochrony duchownych i wiernych w Gazie, kardynał poinformował, że „pozostawiono im wolność wobec nakazu ewakuacji” wydanego przez rząd izraelski. Podał przykład patriarchy prawosławnego Jerozolimy Teofila III, który przekazał, że dziś wiernym parafii prawosławnej „nakazano opuszczenie Gazy”. „Każdy będzie mógł sam zdecydować, co zrobić” – powiedział kardynał, dodając jednak, że „pozostanie to wybór odważny” i że „nie wiadomo, jak będzie możliwe, skoro istnieje nakaz ewakuacji” oraz „pełna kontrola terytorium na ziemi”.

Sygnały ze sceny dyplomatycznej

Na płaszczyźnie dyplomatycznej sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej potwierdził, że pozostaje „w kontakcie z administracją amerykańską za pośrednictwem ambasady” i wyraził nadzieję, że rozmowy międzynarodowe, które będą następstwem wizyty ministra spraw zagranicznych Izraela Gideona Sa’ara w Waszyngtonie, przyniosą konkretne rezultaty.

„Oczekuję tego, o co prosił Papież: aby nastąpiło zawieszenie broni, zapewniono bezpieczny dostęp pomocy humanitarnej, przestrzegano międzynarodowego prawa humanitarnego – to jest fundamentalne – i aby uniknąć zbiorowej kary” - powiedział kard. Parolin.

Stanowisko rządu izraelskiego

Na koniec, odnosząc się do ryzyka przymusowej ewakuacji ludności Gazy, sekretarz stanu przyznał, że dotychczas rząd izraelski „nie wykazał chęci wycofania się” z tej decyzji i że „być może nie ma zbyt wielu powodów do nadziei”, mimo to powtórzył wolę Stolicy Apostolskiej, by „nadal nalegać, aby sprawy mogły się zmienić”.