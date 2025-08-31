Jubileusz Szkół Ewangelizacji: poruszeni spotkaniem z Papieżem

Spotkanie z Papieżem i moment oczekiwania na nie były dużym przeżyciem dla uczestników jubileuszu. Od lewej: bp Piotr Wawrzynek (@Vatican Media)

Spotkanie z Ojcem Świętym, modlitwa w wielojęzycznej wspólnocie i świadectwo jedności Kościoła – to najważniejsze wrażenia z jubileuszu 50-lecia Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja w Rzymie, którymi dzieli się w rozmowie z mediami watykańskimi biskup pomocniczy legnicki Piotr Wawrzynek.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Tomasz Zielenkiewicz

Hierarcha brał udział w obchodach jubileuszowych, które zgromadziły w Wiecznym Mieście około 400 osób z całego świata. Kulminacyjnym punktem była audiencja u papieża Leona XIV. Papież w swoim przesłaniu do nich podkreślał, że powołaniem ochrzczonych, jest „przekazywanie tego, co sami otrzymaliśmy, abyśmy wszyscy stali się jednym w Chrystusie”.

Pieśni wprowadziły ducha wielkiego pokoju

„To było bardzo piękne doświadczenie, które jest częścią wielkiego jubileuszu 50 lat szkół ewangelizacji św. Andrzeja” – powiedział bp Wawrzynek. Jak zaznaczył, najbardziej poruszającym momentem był czas oczekiwania na audiencję, kiedy wszyscy zgromadzeni rozpoczęli wspólną modlitwę pieśniami, które wprowadziły „ducha wielkiego pokoju i otwarcia na Bożą obecność”. „Dopełnieniem tego była obecność Ojca Świętego i jego słowa” – dodał biskup.

Bp Wawrzynek z uczestnikami jubileuszu

Z Polski przyjechało 80 osób. „W Polsce jest 80 szkół ewangelizacji św. Andrzeja. Na każdą szkołę przypada jedno, dwa miejsca. Są z nami dyrektor biura krajowego ojciec Krzysztof Czerwionka, dyrektorzy z różnych szkół i ośrodków, a także przedstawiciele szkół polonijnych” – wyliczał bp Wawrzynek.

Trzy fundamenty Szkół Ewangelizacji

Charakteryzując metodologię działania szkół, biskup wskazał na trzy fundamentalne pojęcia: kerygmat, charyzmat i koinonia, czyli wspólnota. „Szkoła jest oparta na Słowie Bożym, na tym, że ewangelizatorzy najpierw to słowo przyjmują do siebie, a potem je głoszą. Jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego i chcemy rozpoznawać te miejsca, do których Duch Święty nas prowadzi. Natomiast trzeci element to wspólnota, bowiem nigdy nie ma czegoś takiego, że ktoś ewangelizuje samotnie” – podkreślił, dodając, że standardem jest działanie w ekipach liczących około 10 osób.

Świadectwo spotkania z założycielem

Jubileusz 50-lecia ściśle wiąże się z postacią założyciela, José H. Prado Floresa. Obchody rozpoczęły się w czwartek, a ich kulminacją była piątkowa Msza św. w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem kard. Geralda La Croix z Kanady i przejście przez Drzwi Jubileuszowe. W sobotę w programie były świadectwa, konferencje i modlitwa.

Szkoły są rozsiane od Argentyny przez Ukrainę po Kanadę

Biskup Wawrzynek podzielił się też osobistym świadectwem. Jego spotkanie z José Prado Floresem w 1992 r. było „inspiracją i wielką nowością w patrzeniu na to, w jaki sposób można dzielić się Ewangelią w sposób bardzo osobisty, radosny i przeżywany we wspólnocie”. Dodał: „Moim życiem jest po prostu świadczyć o Jezusie Chrystusie”.

Rodzina, która się rozrasta

„Gdy dzisiaj jestem w Rzymie, tomogę powiedzieć, że to jest spotkanie z moją rodziną rozproszoną od południowych krańców Argentyny aż po Ukrainę i północne części Kanady” – mówił hierarcha, dodając, że jest to doświadczenie prawdziwie powszechnego Kościoła. Przypomniał też słowa papieża z audiencji o potrzebie dzielenia się tym, co się samemu otrzymało. „Kościół dzisiaj potrzebuje, nie rywalizacji, ale świadczenia, że jesteśmy razem, bo jesteśmy wszyscy w Jezusie Chrystusie jako jego dzieci” – dodał.

Radość spotkania z Papieżem Leonem XIV (@Vatican Media)

Popularność szkół ewangelizacji w Polsce dynamicznie rośnie. Jak poinformował bp Wawrzynek, podczas gdy w 2010 roku, kiedy powstało biuro krajowe, zrzeszały one 23 środowiska, to dziś jest ich już 80. Działa 10 rejonów, a cały czas dołączają nowe środowiska.

Przesłanie do Radia Watykańskiego

Na zakończenie bp Wawrzynek skierował przesłanie do słuchaczy Radia Watykańskiego: „Pozdrawiam wszystkich i proszę o modlitwę, żeby Słowo Boże mogło być głoszone wszędzie tam, gdzie doświadczamy dzisiaj różnych trudności, żeby też wszyscy ci, którzy są ochrzczeni, mogli na nowo poznać Jezusa Chrystusa i zachwycić się Jego Osobą”.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)