Jubileusz Młodzieży: „radość z przebaczenia” na Circo Massimo

Tysiące młodych ludzi uczestniczą dziś w Rzymie w Dniu Pojednania na Circo Massimo, gdzie przez cały dzień mogą przystępować do sakramentu pojednania. „Te wydarzenia poruszają serca młodych do nawrócenia i są darem dla całego Kościoła” – mówi jeden ze spowiedników, ks. Gabriel Meneses z Meksyku.

Renato Martinez, Mireia Bonilla, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Podobnie jak podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2000, w miejscu starożytnego rzymskiego hipodromu, na Circo Massimo, spowiednicy z całego świata czekają dziś na pielgrzymów, którzy, w ramach Dnia Pojednania, chcą przystąpić do spowiedzi. Przygotowano 200 konfesjonałów, dostosowanych także dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie języki przebaczenia

Młodzi pielgrzymi mogą wyspowiadać się tam w ponad 10 językach, m.in. w języku polskim.

„Spowiedź podczas jubileuszu jest wyjątkowym przeżyciem. Bardzo zbliża nas do Boga, skłania do refleksji, a na pewno pozwala też lepiej i uważniej przeżyć jubileusz oraz właściwie otrzymać wszystkie błogosławieństwa, dary, które Bóg przygotował dla nas na te dni – mówi Karolina Bąk, wolontariuszka z Polski, która pomiędzy obowiązkami wygospodarowała czas na skorzystanie z sakramentu pojednania. - Bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. Teraz czuję, że mogę w pełni korzystać ze wszystkich organizowanych tutaj wydarzeń. Zachęcam również innych do spowiedzi w tych szczególnych dniach, bo myślę, że sakrament pokuty to naprawdę wyjątkowy dar”.

Budująca odwaga młodzieży

Jeden ze spowiedników, ks. Gabriel Meneses z Puebli w Meksyku podkreśla, że świadectwo młodych ludzi, przystępujących do spowiedzi jest budujące także dla kapłanów. „Dziś młody człowiek, który chce walczyć z grzechem, żałuje szczerze, szuka pomocy i pragnie zbliżyć się do Boga, a przede wszystkim jest otwarty na Jego łaskę. To daje nam wielką nadzieję na przyszłość – mówi, świadomy, jak wielkim krokiem jest dla niektórych uznanie, że potrzebują w swym życiu Boga. – Widzimy, że młodzi toczą walkę, często wewnętrzną, z pokusami, ze światem. Zbliżenie się do spowiedzi to przyznanie: nie dam rady sam, potrzebuję pomocy. Łaska Boża będzie tym wsparciem, które pozwoli im zwyciężać zmagania. Młodzi szukają pomocy, a my musimy im ją dawać z miłością i miłosierdziem”.

Miłosierdzie? Wracam po więcej!

Młodzi ludzie z Madrytu, którzy już z rana ustawili się w kolejce do spowiedzi, wyjaśniają, że niedawno się spowiadali, ponieważ kilka dni wcześniej przyjęli sakrament bierzmowania, ale „to wielka łaska móc znów doświadczyć Bożego miłosierdzia”. „Uczucie po spowiedzi jest niesamowite – czujesz prawdziwy pokój w sobie – mówiła jedna z dziewcząt – i to jest naprawdę wyjątkowe, dlatego robię to znowu”.

„Wszyscy dzielimy tę samą wiarę i ogromne wrażenie robi widok tylu młodych przystępujących do spowiedzi – to nas jednoczy w wierze i sprawia, że bardziej czujemy się Kościołem” – mówi inna Hiszpanka. Renato z Gwatemali przyznaje: „Czasem przez wstyd, czasem przez poczucie winy nie potrafimy przebaczyć sobie samym i myślimy, że Bóg też nam nie przebaczy – a tymczasem jest zupełnie odwrotnie: Bóg przebacza nam zawsze”.

Jubileuszowy odpust

Sami młodzi ludzie przypominają, że spowiedź w czasie Roku Świętego, to także okazja do skorzystania z jubileuszowego odpustu.

„Oprócz spowiedzi należy także przyjąć Komunię Świętą, odmówić modlitwę w intencji Ojca Świętego, całkowicie oderwać się od grzechu, a także nawiedzić jeden z kościołów jubileuszowych” – przypomina Asia Sieradzka, wolontariuszka z Casa Polonia. A okazji do spowiedzi jest w tych dniach w Rzymie wiele – bowiem oprócz Circo Massimo, księża spowiadają młodych ludzi praktycznie w każdych dogodnych okolicznościach: w kościołach, podczas pieszych wędrówek, w zaułkach.