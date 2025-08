Jubileusz Młodzieży z Vatican News: słuchaj transmisji w języku polskim

Watykańskie media przygotowują się do transmisji głównych wydarzeń Jubileuszu Młodzieży, które odbędą się na Tor Vergata. Będą one transmitowane również w języku polskim. Zachęcamy do zainstalowania aplikacji Vatican News.

Vatican News Transmisję w języku polskim można śledzić w aplikacji Vatican News, na polskiej stronie Vatican News, a także w You Tube, na polskim kanale Vatican News. „Zachęcamy wszystkich uczestników wydarzeń na Tor Vergata do bezpłatnego zainstalowania aplikacji na swoim smartfonie" – mówil ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Vatican News. To oficjalna aplikacja mediów watykańskich, która zamieszcza rzetelne, pochodzące z pierwszej ręki informacje dotyczące wydarzeń związanych z Papieżem, Stolicą Apostolską – a więc także na temat Jubileuszu Młodzieży.