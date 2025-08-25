Jubileusz, głosy pielgrzymów: Odkrywanie wiary w drodze i Kościoła

Modica, Pesaro i Turyn, Legionowo, Warszawa i inne miasta. Z całych Włoch, z Polski oraz innych państw przybywają młodzi wierni, którzy także w miesiącach letnich podejmują trud pielgrzymki za Krzyżem jubileuszowym wzdłuż Via della Conciliazione. Włoscy pielgrzymi mówią Vatican News o przeżywaniu wiary w trudzie pielgrzymim. Młodzi Polacy – także o odkrywaniu źródeł Kościoła.

Z eremów franciszkańskich w dolinie reatyńskiej aż do Drzwi Świętych, aby na nowo odkryć autentyczną wiarę poprzez trud ciała i intymność modlitwy. Do Watykanu dotarli po pięciu dniach pieszej wędrówki pielgrzymi z projektu duszpasterstwa ulicznego „Nie ma już nocy” z parafii San Zeno w strefie rolniczo-przemysłowej (Zai) w Weronie. Grupa, prowadzona przez ks. Enrico Danese, skupia głównie dorosłych, którzy na przestrzeni lat oddalili się od wiary, dając im możliwość powrotu do Boga poprzez ponowne odkrycie nadziei jako gestu wcielonego.

Dzielenie się duchowością

W długiej pielgrzymce, która obejmowała także etap w sanktuarium w Greccio, „grupa — podkreślił ks. Enrico — przeżywała w swojej intymności tajemnicę wcielenia Jezusa, uzdrawiając swoje słabości poprzez modlitwę”.

Krok po kroku, mimo upału i ciężaru plecaków, droga śladami Biedaczyny z Asyżu, prowadząca do bazyliki św. Piotra, aby doświadczyć przebaczenia jubileuszowego, stała się okazją dla każdego do ponownego odczytania własnego życia i odkrycia, we wspólnocie z innymi, nowej formy duchowości.

„Trud jest okazją, aby przeżyć nową intymność z wiarą — wyjaśnił kapłan — i pozwala nam także wejść w prawdziwą harmonię z drogą św. Franciszka i Ojca Świętego, w modlitwie, która nie jest tylko słowem, lecz angażuje całe ciało”.

Z Polski do źródeł

Przez piętnaście dni w Rzymie przebywa jedna z wielu w tym roku młodzieżowych grup z Polski. Animatorzy Ruchu Światło-Życie z diecezji warszawsko-praskiej odbywają w Wiecznym Mieście rekolekcje trzeciego stopnia wraz z księdzem Pawłem Jagłą z Wiązownej.

Uczestnicy pielgrzymki z diecezji warszawsko-praskiej przed siedzibą Radia Watykańskiego (Wojciech Rogacin)

„Jesteśmy tu, żeby pielgrzymować do bazylik, poznawać Kościół od centrum źródla i czerpać tutaj jak najwięcej. Chcieliśmy w Roku Jubileuszowym przybyć do Rzymu, by tutaj właśnie odbyć rekolekcje trzeciego stopnia” – mówi ks. Paweł Jagła.

38 osób przybyło m.in. do siedziby mediów watykańskich, aby zapoznać się także z posługą, jaką Vatican News, Radio Watykańskie czy L’Osservatore Romano pełnią w służbie Ojca Świętego i Kościoła.

„Dla mnie największym przeżyciem było spotkanie Ojca Świętego, że mogłem dotknąć jego dłoń, czuję jej silny uścick i to, że mogliśmy przekazać znak naszego Ruchu Światło-Życie” – mówi animator Marek Chmura z Legionowa. „Podczas tych rekolekcji rozważamy, szukamy swego miejsca w Kościele i poznajemy początki Kościoła. Wstępujemy do głębi i odkrywamy za pomocą nauki apostolskiej jak ważne jest powołanie świeckich w Kościele” – dodaje.

Również Małgorzata Piskorz, animatorka Ruchu z Piaseczna podkreśla, że wielkim przeżyciem było spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV podczas audiencji. Chociaż wcześniej też już miała styczność z Papieżem, podczas Jubileuszu Młodych, to teraz – jak mówi – poczułą bardziej, że Leon XIV jest osobą bliską. „Na ogół widzi się Papieża w telewicji, kiedy pozdrawia ludzi na Placu Świętego Piotra, a tutaj było bliskie spotkanie z człowiekiem, które dało poczucie, że on jest bliski, bliski Kościołowi” – mówi Małgorzata w rozmowie z Vatican News.

Dodaje, że wyjątkowym przeżyciem dla niej jest także udział w Mszach św. w Bazylikach większych. „To jest coś wyjątkowego, co nas akurat spotkało. To duży przywilej mieć taką możliwość” – mówi animatorka.

Płomień nadziei

Do bazyliki watykańskiej dotarli także harcerze Agesci z Modica na Sycylii, po przejściu szlaku Siedmiu Kościołów, zjednoczeni „pragnieniem ponownego odkrycia nadziei jako głębokiej potrzeby spotkania, relacji i obecności” — powiedział ks. Giuseppe Di Stefano, proboszcz parafii Najświętszego Serca.

„W obliczu trudności naszych czasów — kontynuował kapłan — fundamentalne jest, by Kościół i całe społeczeństwo zmobilizowały się, aby jeszcze bardziej pielęgnować płomień nadziei obecny w sercu młodych”. Najbardziej delikatnym momentem dla nastolatków — zaznaczył jeszcze ks. Giuseppe — „jest spowiedź, papierek lakmusowy wielkiej potrzeby osobistego i prawdziwego dialogu”.

Wartość prawdziwego spotkania

Zainspirowana postacią Estery, biblijnego wzoru odwagi, wstawiennictwa i nadziei, kolejna liczna grupa młodych przybyła z archidiecezji Pesaro, aby udać się w pielgrzymkę za Krzyżem jubileuszowym wzdłuż Via della Conciliazione i odwiedzić grób Piotra pod przewodnictwem proboszcza parafii Santa Maria di Loreto, ks. Giuseppe Fabbriniego.

Prawdziwe wyzwanie wychowawcze naszych czasów tkwi w odkrywaniu na nowo „wartości trudu, wspólnej drogi, prawdziwego spotkania” — podkreślił kapłan, zwłaszcza w czasach, gdy młodzi „często wydają się zamknięci za ekranami i przestraszeni interakcją”.

Ku przyszłości dzielonego pokoju

Wśród tych, którzy zdecydowali się wyruszyć w stronę Drzwi Świętych, byli także tacy, którzy uczynili to razem z najbliższymi, kierowani wspomnieniem pielgrzymek przeżytych w przeszłości. Wskazała na to Elena Giacoia, mieszkanka Turynu, która przybyła do Rzymu z rodziną: „Ważne jest, aby to miasto nadal stanowiło punkt spotkania dla różnych narodowości i kultur, przykład braterstwa między narodami — zauważyła — w świecie, który zbyt często wydaje się odrzucać te wartości, podczas gdy gościnność, hojność i altruizm są fundamentalnymi zasadami, które należy chronić dla przyszłości wspólnego pokoju”.