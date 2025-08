Dziesięcioro Polaków na scenie razem z Leonem XIV

Justyna Liber, Jan Hanulewicz, Marta Walke, Adam Mazurek i sześcioro innych Polaków znalazło się w delegacji, która towarzyszyła Papieżowi Leonowi XIV na scenie podczas czuwania jubileuszowego w sobotę 2 sierpnia wieczorem. Szli także w procesji za Ojcem Świętym, który niósł krzyż Roku Świętego. Było to nawiązaniem do Jubileuszu Młodzieży z 2000 r. i Światowych Dni Młodzieży z 2016 r. w Krakowie.

Artur Hanula

Justyna Liber z diecezji gliwickiej, z parafii pw. Ducha Świętego, Gliwice-Ostropa, w której wielu młodych tworzy grupę młodzieżową „Rozpaleni Duchem”, podkreśliła, że udział w czuwaniu z Ojcem Świętym to dla niej „niezwykły zaszczyt i wyróżnienie. Jest to niepowtarzalna chwila i marzenie każdej młodej wierzącej osoby. Jestem wzruszona takim wyróżnieniem”. Zaznaczyła, że to „najpiękniejszy moment” w jej życiu. „Nie mogłam się doczekać” - dodała.

Młodzi z różnych krajów w procesji z Ojcem Świętym (@Vatican Media)

Miejsce, gdzie widać i czuć Boga

Jan Hanulewicz z diecezji opolskiej, z parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu przyjechał z duszpasterstwem młodzieży „Ławka”. „Wszystko, co się działo i dzieje na jubileuszu, to mogę tylko opisać wdzięcznością. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że mogę tu być. Ogromnie wdzięczny za to, jak wygląda tutaj każdy dzień, każde przepełnione metro, każda Msza, każdy plac, każda bazylika” - mówił. „Widać Boga, czuć Boga” - dodał. „Jadąc tu nie miałem żadnych oczekiwań. Chciałem tylko zobaczyć Papieża, ale jednak Pan Bóg działa w taki sposób, że daje mi tę szansę, żeby usiąść blisko Papieża, siedzieć przez cały wieczór tuż obok Papieża” - skomentował Jan.

Pan Bóg objawia się w ludziach

Marta Walke z diecezji gliwickiej wskazała, że dla niej „jest to wyjątkowe wydarzenie”, dlatego że „Pan Bóg objawia się nam w ludziach, a tutaj jest ich mnóstwo i w każdym uśmiechu, w każdym spojrzeniu, w każdej piosence, którą razem śpiewamy w metrze czy w autobusie. Da się poczuć po prostu taką więź i taką miłość Pana Boga do ludzi”. Jak dodała jest to dla niej „bardzo umacniające i po prostu czuć taką Bożą obecność tutaj”. Marta Walke podobnie jak inne osoby jest wzruszona, że znalazła się w delegacji, która wzięła udział w procesji z Papieżem Leonem XIV.

Jubileuszowe doświadczenie różnorodności i jedności

Adam Mazurek z archidiecezji wrocławskiej przyjechał do Rzymu z diecezją gliwicką. Jubileusz jest dla niego niezwykłym przeżyciem, przede wszystkim „doświadczeniem tej różnorodności, jedności”, gdzie młodzi są „z różnych krajów, z różnych kręgów kulturowych”, a jednak „w jednym mistycznym ciele Chrystusa, w jednym Jego Kościele”.

Jubileusz jest też okazją, by „dostrzec piękno Kościoła w Polsce, nawiązać wspólnotę z młodymi z naszego kraju”. Adam Mazurek wspomniał, że na rozpoczęcie Jubileuszu Młodzieży kilka dni temu Ojciec Święty wyjechał do młodych w papamobile. „Dało się czuć tę wspólnotę i było to niesamowicie poruszające doświadczenie” - podsumował.

Papież i młodzi na scenie (@Vatican Media)

Przygotowanie do spotkania z Papieżem

Uczestnicy Jubileuszu przygotowujący się na spotkanie z Ojcem Świętym mogli m.in. wysłuchać utworów muzycznych. Na głównej scenie w Tor Veragata wystąpiła m.in. anMari. „Jestem bardzo zaszczycona, jestem bardzo wdzięczna. Dla mnie, jako artystki chrześcijańskiej jest to po prostu niesamowite wydarzenie i myślę, że ciągle to do mnie nie dociera, co się stało. Jestem wdzięczna Bogu" - podkreśliła w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego-Vatican News.