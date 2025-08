Trzy szopki z Polski - z Radomia, Wadowic oraz Sierpca - znalazły się na wystawie szopek w Watykanie w grudniu 2024 roku

„100 szopek bożonarodzeniowych w Watykanie” – trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji konkursu

Od 1 czerwca do 30 września br. można zgłaszać szopki bożonarodzeniowe do udziału w VIII edycji wystawy „100 szopek w Watykanie”. W tym celu należy wejść na stronę www.100presepi.va, gdzie znajduje się regulamin i formularz zgłoszeniowy do wypełnienia online. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez sekretariat wystawy zostanie przesłane automatycznie pocztą elektroniczną. Zgłoszenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Vatican News To już VIII edycja międzynarodowej wystawy „100 szopek bożonarodzeniowych w Watykanie”, która odbywa się co roku przez około miesiąc pod kolumnadą Berniniego na Placu św. Piotra. Jest organizowana przez Dykasterię ds. Ewangelizacji. Wpisuje się w serię inicjatyw kulturalnych w ramach cyklu „Jubileusz to kultura”, który towarzyszył zarówno przygotowaniom, jak i różnym inicjatywom Roku Świętego 2025. Po upływie czasu przeznaczonego na przyjmowanie zgłoszeń Komisja Dykasterii ds. Ewangelizacji oceni i wybierze dzieła, które zostaną zaprezentowane na wystawie. Po zamknięciu zgłoszeń wszyscy, którzy zgłosili szopkę, otrzymają wiadomość e-mail z informacją o wyniku oceny. Ewangelizacja poprzez szopki Celem wystawy jest ewangelizowanie poprzez symbol szopki, niosący przesłanie nadziei i pokoju dla świata. Jest to też nawiązanie do przesłania papieża Franciszka w liście apostolskim „Admirabile Signum” o znaczeniu i wartości żłóbka. Polskie szopki w Watykanie Siódma edycja wystawy szopek, organizowanej przez Dykasterię ds. Ewangelizacji w 2024 r. we współpracy m.in. z ambasadami państw przy Stolicy Apostolskiej, zgromadziła 125 szopek z 21 krajów – w tym trzy pochodzące z Polski: z Radomia, Wadowic oraz Sierpca. Część prac inspirowana była również Rokiem Jubileuszowym i jego tematem: „Pielgrzymi nadziei”. Czytaj także 28/12/2024 O tym, jak Jan Paweł II wprowadził polskie tradycje do Watykanu Ojciec Święty bardzo lubił śpiewać kolędy. Śpiewał głośno i widać było, że bardzo go to cieszy. Kolędowanie w wieczór wigilijny nie trwało bardzo długo, ale dla nas to był dopiero ...

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.