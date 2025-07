Zaprezentowano szczegóły przygotowań do Jubileuszu Młodzieży

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano szczegóły zbliżającego się Jubileuszu Młodzieży, najbardziej oczekiwanego wydarzenia trwającego Roku Świętego. Weźmie w nim udział ok. miliona osób ze 146 państw świata.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Młodzi ze wszystkich stron świata

Jak poinformował proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella, w Jubileuszu wezmą udział młodzi pielgrzymi ze 146 państw świata. Większość z nich, bo aż 68 proc. przyjedzie z państw europejskich, w tym ok. 80 tys. z Włoch. Wśród uczestników będą też przestawiciele młodzieży z krajów, w których trwają konflikty zbrojne, m.in. z Ukrainy, Ziemi Świętej, Iraku, Syrii i Sudanu Południowego. Samo spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy o pokój i okazania bliskości cierpiącym narodom i Kościołom.

Według szacunków, już w poniedziałek 28 lipca, do Rzymu przyjedzie ok. pół miliona pielgrzymów. Zostaną przyjęci m.in. w 370 parafiach, 400 szkołach, w domach zakonnych, ośrodkach sportowych i innych strukturach. W odróżnieniu od Światowych Dni Młodzieży jedynie ok. 500 z nich zostanie przyjętych w rodzinach. Aż 25 tys. młodych ludzi zamieszka natomiast na terenie rzymskiego centrum wystawienniczego Fiera di Roma, który przekształci się w młodzieżowe miasteczko. W miejscu zakwaterowania otrzymają śniadanie, natomiast w ciągu dnia będą mogli udać się do jednego z ponad 3,5 tys. punktów, gdzie otrzymają posiłki, zgodnie z wybranym przy zgłoszeniu pakietem świadczeń.

Między Lizboną a Seulem

Abp Fisichella podkreślił, że choć Jubileusz Młodzieży to nie Światowe Dni Młodzieży, to stanowi on ważny pomost pomiędzy spotkaniami w Lizbonie i najbliższym w Seulu w 2027 r. Znakiem tej ciągłości, o której mówił też papież Franciszek, będzie m.in. obecność 1,5 tys. Koreańczyków, którzy przyjadą, by zaprosić rówieśników na najbliższe ŚDM.

„Dialogi z Miastem”, jubileuszowy odpust, Tor Vergata

Od wtorku, 29 lipca rozpoczną się „Dialogi z Miastem”, cykl spotkań, które odbędą się w ponad 70 miejscach na terenie miasta. Zostały one przygotowane we współpracy z episkopatami, ruchami i wspólnotami, aby młodzi ludzie mogli w tym czasie poznać duchowość, bogactwo i wyzwania Kościoła w różnych częściach świata.

Z kolei piątek będzie Dniem Pokutnym – od godz. 10.30 na terenie Circo Massimo, gdzie rozstawiono namioty, na młodych ludzi będzie czekało 200 kapłanów, zmieniających się co kilka godzin, aby ich wyspowiadać. Jak przypomniał abp Fisichella, to moment szczególnie ważny, bowiem w centrum Roku Świętego jest doświadczenie łaski Bożej i możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu.

Na Tor Vergata, w miejscu centralnych obchodów ŚDM w roku 2000, zrewitalizowanym na potrzeby nadchodzącego spotkania, młodzi ludzie będą zbierać się w sobotę od godz. 9.00. Od wczesnych godzin popołudniowych rozpocznie się tam animacja, zaś od godz. 17.30 rozpocznie się spektakl muzyczny z udziałem wielu muzyków i zespołów, znanych m.in. ze Światowych Dni Młodzieży. To m.in. Matt Maher, włoskie trio Il Volo, czy muzycy z Katolickiej Wspólnoty Shalom.

Modlitwa i dialog z Ojcem Świętym

Pierwszym spotkaniem Leona XIV z młodzieżą będzie sobotnie czuwanie, które rozpocznie się na Tor Vergata o godz. 20.30. Troje młodych ludzi z Włoch, Stanów Zjednoczonych i Meksyku, zwróci się do Ojca Świętego ze świadectwem i pytaniami, w odpowiedzi na które Papież skieruje do zebranych swoje przesłanie. Pytania, jak zapowiedział abp Fisichella, będą dotyczyły ważnych dla młodego pokolenia tematów: przyjaźni, przyszłości i nadziei.

Po zakończeniu czuwania, młodzi ludzie spędzą noc w sektorach, gdzie nazajutrz o godz. 9.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem Leona XIV.

Największe przedsięwzięcie technologiczne Włoch

Oprócz znacznych inwestycji logistycznych, dotyczących bezpieczeństwa, transportu i przyjęcia pielgrzymów, centralne wydarzenia Jubileuszu Młodzieży to także największe przedsięwzięcie technologiczne w historii włoskich wydarzeń. Do jego obsługi posłuży m.in. 179 wież z telebimami i nagłośnieniem, 2,4 tys. m.kw. ekranów, 15 km kabli elektrycznych i 20 km instalacji światłowodowej. Mówił o tym o burmistrz Rzymu Romano Gualtieri. Do dyspozycji pielgrzymów będzie też m.in. miejska aplikacja Julia, oparta na sztucznej inteligencji i działająca w 80 językach.

Jeśli zaś chodzi o logistykę i bezpieczeństwo, do dyspozycji pielgrzymów będzie m.in. 2660 punktów poboru wody i 5 mln butelek z wodą, 10 punktów medycznych o wysokim standardzie, 43 karetki pogotowia. Młodym osobom towarzyszyć będzie blisko 20 tys. wolontariuszy oraz pracowników obsługi i funkcjonariuszy rozmaitych służb. Znacznie zwiększone są też zasoby i częstotliwość funkcjonowania transportu publicznego w całym regionie Lazio. Cały zespół prac porządkowych i inwestycyjnych został pomyślany tak, aby nie był jednorazowy, ale wspierał ochronę środowiska.

Brak sygnałów dotyczących zagrożeń

Prefekt Rzymu Lamberto Giannini zaznaczył, że do tej pory nie było żadnych sygnałów dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa podczas Jubileuszu Młodzieży, niemniej jednak z uwagi na jego charakter i zasięg, zastosowane zostały nadzwyczajne środki ostrożności. Oprócz obecności tysięcy funkcjonariuszy, także z Polski, Hiszpanii i Francji, to m.in. zakaz używania dronów nad Tor Vergata, a także kontrola bezpieczeństwa uczestników. Zaangażowanych jest też ok. 70 ambasad i placówek konsularnych na terenie Włoch.

Wyjaśniono również, że choć jest za wcześnie na podawanie wiarygodnych prognoz pogody, można już opierać się na tendencjach meteorologicznych wskazujących, że temperatura w niedzielę, 2 sierpnia na Tor Vergata może sięgać ok. 32-34 stopni.

Uczestnicy Jubileuszu Młodzieży dołączą do 17 mln pielgrzymów, którzy już odwiedzili Rzym w Roku Świętym.