Wybrano sędziów do procesu ks. Rupnika

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Víctor Manuel Fernández ogłosił, że wybrano skład sędziowski do kanonicznego procesu ks. Marko Rupnika. Były jezuita ze Słowenii jest oskarżony o wieloletnie nadużycia seksualne wobec zakonnic. Sędziowie są niezależni od struktur watykańskich, co – jak zapewnia kard. Fernández – ma zagwarantować pełną bezstronność.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary poinformował, że wybrani sędziowie są całkowicie niezależni od watykańskiego urzędu. „Chodziło o to, by – jeśli to możliwe – wyeliminować przekonanie, że Dykasteria Nauki Wiary lub Stolica Apostolska miały w tej sprawie jakikolwiek interes lub podlegały naciskom. Wybrano osoby, które nie budzą żadnych podejrzeń” – wyjaśnił kard. Fernández.

Rupnik to były jezuita, znany twórca mozaik zdobiących sanktuaria w Watykanie, Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach na świecie. Od 2018 roku pojawiły się wobec niego poważne oskarżenia o nadużycia seksualne, duchowe i psychiczne, głównie wobec byłych zakonnic. Łącznie zgłoszono około 30 ofiar.

Ekskomunika i kontrowersje

W 2020 roku Rupnik został automatycznie ekskomunikowany („latae sententiae”) za rozgrzeszenie współwinnej grzechu seksualnego – co stanowi ciężkie przestępstwo kanoniczne. Ekskomunika została jednak szybko cofnięta, co wywołało falę krytyki. W czerwcu 2023 roku został wydalony z zakonu jezuitów za „uporczywe nieposłuszeństwo”. Mimo to został inkardynowany do diecezji Koper w Słowenii, co dodatkowo spotęgowało kontrowersje.

W 2023 roku Papież Franciszek uchylił przedawnienie, otwierając drogę do procesu sądowego. Na pytanie o termin rozpoczęcia rozprawy, kard. Fernández tłumaczył, że wszystko musi odbyć się zgodnie z procedurami. „Istnieją techniczne terminy, jak choćby powiadomienie ofiar. Pracujemy z wymaganą dyskrecją” – wyjaśnił.

Kościół reaguje na presję wiernych

W związku z oburzeniem wiernych i licznych organizacji katolickich, Kościół rozpoczął usuwanie lub zasłanianie dzieł o. Rupnika, który stał się uznanym mozaikarzem. W marcu 2025 roku sanktuarium w Lourdes zasłoniło mozaiki jego autorstwa, a Watykan usunął jego prace ze swoich stron internetowych.

W czerwcu ubiegłego roku kard. Seán O’Malley, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, zaapelował do Kurii Rzymskiej, by „unikać przesłania”, że Stolica Apostolska jest obojętna na cierpienie psychiczne tak wielu osób. „Roztropność duszpasterska powinna powstrzymać nas od prezentowania dzieł sztuki w sposób, który może sugerować obronę oskarżonych” – napisał amerykański hierarcha.