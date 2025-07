Abp Gabriele Caccia

Watykan w ONZ: to Kościół prowadzi 25 proc. placówek służb zdrowia na świecie

To Kościół katolicki prowadzi jedną czwartą wszystkich placówek opieki zdrowotnej na świecie – przypomniał na forum ONZ przedstawiciel Watykanu. Z tej pozycji skrytykował on pogłębiające się nierówności w dostępie do służby zdrowia. Podkreślił, że ideologiczne czy ekonomiczne programy nie mogą kształtować opieki zdrowotnej. Musi ona pozostać skoncentrowana na osobie.

Krzysztof Bronk - Watykan Abp Gabriele Caccia wziął udział w dwóch debatach dotyczących celów zrównoważonego rozwoju: opieki zdrowotnej oraz równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Śmiertelność matek wciąż wysoka Zabierając głos w imieniu Kościoła, który prowadzi jedną czwartą placówek służby zdrowia na świecie, zadeklarował, że nadal będzie on zapewniał opiekę najbiedniejszym i mieszkańcom najbardziej odległych obszarów. Podkreślił, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju w zakresie opieki zdrowotnej wciąż jest bardzo nierównomierna. Świadectwem pogłębiających się na tym polu nierówności są miliony ludzi, którzy nadal nie maja dostępu do podstawowej służby zdrowia, oraz utrzymujące się wskaźniki śmiertelności matek. Prawo do zdrowia również dla nienarodzonych Przedstawiciel Watykanu podkreślił, że szczególną uwagę należy poświęcać najbardziej zagrożonym kategoriom osób: nienarodzonym dzieciom, starszym i niepełnosprawnym. Opieka medyczna jest prawem wszystkich, a nie przywilejem nielicznych. Jest ona zakorzeniona w fundamentalnej prawdzie, że każde ludzkie życie jest święte i zasługuje na ochronę od poczęcia do naturalnej śmierci. Równouprawnienie kobiet i wsparcie dla macierzyństwa Abp Caccia zapewnił też o pełnym poparciu Stolicy Apostolskiej dla równouprawnienia kobiet. Ma ono źródło w równej godności nadanej przez Boga każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie – przypomniał przedstawiciel Watykanu. Podkreślił zarazem, że walka o równouprawnienie kobiet musi iść w parze z polityką wspierającą rodziny i macierzyństwo. Komplementarność płci „Zbyt często w działaniach na rzecz rozwoju – powiedział watykański dyplomata - społeczność międzynarodowa traktuje równouprawnienie płci przede wszystkim jako kwestię autonomii jednostki, oderwaną od relacji i obowiązków. Jednakże kluczowe znaczenie ma podkreślenie relacyjnego rozumienia osoby ludzkiej, docenianie komplementarności kobiet i mężczyzn oraz afirmowanie rodziny jako miejsca relacji".