Wakacje oczami Papieży. Czas na odpoczynek, modlitwę i spotkanie z Bogiem

Wakacje to nie tylko czas relaksu i podróży. Papieże na przestrzeni lat przypominali, że to także okazja do pogłębienia życia duchowego, spotkania z drugim człowiekiem oraz kontemplacji piękna stworzenia. Takie podejście kontynuuje również Papież Leon XIV, który od dziś do 20 lipca będzie odpoczywał w letniej rezydencji w Castel Gandolfo.

Karol Darmoros

Papieski lipiec

Leon XIV, po raz pierwszy jako Biskup Rzymu, udaje się na wypoczynek do papieskiej willi w Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu. 13 lipca odprawi Mszę św. w parafii św. Tomasza z Villanova, a 20 lipca w katedrze w Albano. W obie niedziele odmówi również modlitwę Anioł Pański na Placu Wolności w Castel Gandolfo.

Nie tylko odpoczynek, ale i duchowa droga

Papieże wielokrotnie podkreślali, że wakacje to nie czas bezczynności. To okazja do odnowy sił, ale także – jak mówił w sierpniu 2017 roku Papież Franciszek – moment opatrznościowy, by „zwiększyć nasze zaangażowanie w poszukiwanie i w spotkanie z Panem”. Ojciec Święty zachęcał wiernych, by w letnim okresie „odzyskiwali siły ciała i ducha”, nie zapominając o modlitwie i lekturze Słowa Bożego. Franciszek zawierzał Maryi również osoby, które z różnych względów – zdrowotnych i ekonomicznych – nie mogą pozwolić sobie na wakacyjne wyjazdy.

Benedykt XVI: odkryć siebie w naturze

Papież Benedykt XVI, przebywając w górach Doliny Aosty 17 lipca 2005 roku, przypomniał, że „wakacje dają wyjątkową możliwość zatrzymania się przed cudami natury – tej wspaniałej 'księgi', dostępnej dla wszystkich, dużych i małych.” Jak podkreślał Benedykt XVI, w kontakcie z przyrodą człowiek odnajduje swoją właściwą miarę. „Odkrywa na nowo, że jest stworzeniem – małym, ale zarazem wyjątkowym, 'zdolnym do Boga', bo wewnętrznie otwartym na Nieskończoność” – mówił Papież Ratzinger.

Św. Jan Paweł II: wakacje czasem spotkania

Dla św. Jana Pawła II, który szczególnie ukochał góry, wakacje były czasem budowania relacji. „By wakacje były naprawdę udane i przyniosły prawdziwe dobro, człowiek musi odnaleźć równowagę z samym sobą, z innymi i z otoczeniem” – mówił 6 lipca 1997 roku. Papież Polak zachęcał też, zwłaszcza młodych, do spędzania „zdrowych wakacji” niebędących ucieczką od „zdrowych zasad moralnych”, przypominając, że wypoczynek nie może być celem samym w sobie. Św. Jan Paweł II zawierzył Matce Bożej również lato tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na wakacje. „By lato było mimo wszystko czasem odpoczynku, rozweselonym przyjacielską obecnością i chwilami radości” – dodał.

Św. Paweł VI: przyjaźń, lektura, piękno natury

Św. Paweł VI określał wakacje jako „czas uprzywilejowany dla dobrych przyjaźni”. Podczas modlitwy Anioł Pański 5 sierpnia 1973 roku apelował: „Niech ten czas wolny nie będzie jedynie rozproszeniem ani egoizmem. Wypoczynek – tak, ale inteligentny i czujny”. Zachęcał do poważnych lektur, odkrywania bogactwa historii i sztuki oraz otwartości na innych ludzi. „Pamiętajmy też, że wakacje to czas sprzyjający nawiązywaniu dobrych przyjaźni, poznawaniu miejsc, zwyczajów, potrzeb ludzi, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia, a także poznawaniu nowych osób, z którymi warto porozmawiać” – przypominał św. Paweł VI.

Czas Bożej harmonii

Wakacje, jak podkreślają kolejni Papieże, mogą stać się drogą do duchowej odnowy – nie tylko w kościele, ale także w ciszy przyrody, w spotkaniu z drugim człowiekiem czy w chwili zadumy nad własnym życiem. To czas, który – jeśli dobrze przeżyty – pozwala usłyszeć Boga mówiącego zarówno przez Pismo Święte, jak i przez naturę, będącą – jak mawiał św. Paweł VI – „księgą Boga”.