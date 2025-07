W piątek Dzień Pojednania: polscy spowiednicy zapraszają na Circo Massimo

„Zaplanuj tak ten dzień, abyś mógł go przeżyć, łącząc się i jednając na nowo z Bogiem, z drugim człowiekiem, ale i z samym sobą” – zachęcają księża, którzy towarzyszą pielgrzymom podczas Jubileuszu Młodzieży w Rzymie. Bowiem jutro młodzi ludzie będą szczególnie zaproszeni do skorzystania z sakramentu pojednania, m.in. na terenie Circo Massimo.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Rok Święty – czas przebaczenia

Choć księża, obecni w Rzymie podczas Jubileuszu Młodzieży, spowiadają młodych ludzi o każdej porze: w kościołach, cichych zaułkach ulic czy w miejscach zakwaterowania, to piątek, 1 sierpnia został zaplanowany przez organizatorów jako Dzień Pojednania, w którym pielgrzymi są szczególnie zaproszeni do skorzystania ze spowiedzi. Kapłani z całego świata będą na nich czekali na Circo Massimo w 200 konfesjonałach od godz. 10.30 do 18.30, a wśród nich będą też Polacy.

Jesteś tam oczekiwany!

„Drodzy młodzi pielgrzymi, czas Jubileuszu Młodzieży jest to czas pielgrzymowania i duchowych przeżyć i nie może się obyć bez sakramentu pokuty, bez tego momentu spotkania z Jezusem w tym sakramencie, w którym chce on nam przebaczyc grzechy – mówią księża Łukasz Michalik i Piotro Kłonowski z diecezji opolskiej, którzy zgłosili się na dyżur spowiedniczy i za pośrednictwem mediów watykańskich zwracają się się do młodych pielgrzymów.

„Chcemy cię zapewnić, że to, z czym przyjechałeś i co w sobie nosisz jest przez Jezusa przyjęte i akceptowane. I, że możesz iść na Circo Massimo z taką wiarą, że jesteś tam chciany, że jesteś tam oczekiwany, że to będzie naprawdę wyjątkowy czas, w którym Jezus będzie chciał dotykać twoich ran osobiście, za pośrednictwem kapłanów – zachęcają – Zaplanuj tak ten dzień, abyś mógł go przeżyć, łącząc się i jednając na nowo z Bogiem, z drugim człowiekiem, ale i z samym sobą.”

Historyczne Święto Pojednania

Circo Massimo to miejsce, w którym wydarzył się jeden z największych „cudów Światowych Dni Młodzieży Roku 2000”. Bowiem to właśnie podczas tego spotkania po raz pierwszy wpisano w jego program miejsce, w którym pielgrzymi z całego świata mogą przystąpić do spowiedzi. Konfesjonały ustawiono wówczas właśnie na terenie dawnego antycznego cyrku, a tysiące młodych ludzi, które skorzystały z sakramentu pojednania przeszły oczekiwania organizatorow i sprawiły, że ten element ŚDM znalazł się w jego harmonogramie na stałe, realizowany w kolejnych edycjach jako „park pojednania” lub „dolina pojednania” – w zależności od miejsca, w którym się znajduje.