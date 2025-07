Stolica Apostolska o sztucznej inteligencji: szanować godność człowieka

Stolica Apostolska zaapelowała o skoordynowane, globalne zarządzanie sztuczną inteligencją, oparte na poszanowaniu godności człowieka i jego podstawowych wolności. W liście do uczestników szczytu AI for Good Summit 2025 w Genewie Papież Leon XIV ostrzegł przed redukowaniem człowieka w erze rewolucji cyfrowej i podkreślił niezastępowalną rolę ludzkiego rozeznania moralnego.

Vatican News

W imieniu Papieża Leona XIV Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin skierował przesłanie do uczestników globalnego szczytu poświęconego sztucznej inteligencji, organizowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) wraz z innymi agencjami ONZ oraz rządem Szwajcarii.

Kardynał Parolin docenił „pracę i nieustanne wysiłki” organizacji na rzecz globalnej współpracy zapewniającej korzyści z technologii komunikacyjnych ludziom na całym świecie. Wskazał przy tym na wciąż palący problem wykluczenia cyfrowego: „Łączenie rodziny ludzkiej za pomocą telegrafu, radia, telefonu, komunikacji cyfrowej i kosmicznej stanowi wyzwanie, szczególnie na obszarach wiejskich i o niskich dochodach, gdzie około 2,6 miliarda osób nadal nie ma dostępu do technologii komunikacyjnych”.

Ludzkość na rozdrożu

Stolica Apostolska podkreśla, że ludzkość stoi „na rozdrożu” wobec ogromnego potencjału rewolucji cyfrowej napędzanej przez sztuczną inteligencję. „Ta epokowa transformacja wymaga odpowiedzialności i rozeznania, aby zapewnić, że sztuczna inteligencja jest rozwijana i wykorzystywana dla wspólnego dobra, budując mosty dialogu i wspierając braterstwo oraz zapewniając, że służy ona interesom całej ludzkości” – napisał kard Parolin.

Nieodzowne rozeznanie antropologiczne i etyczne

Stolica Apostolska zauważa w dokumencie ograniczenia sztucznej inteligencji. „Nie jest w stanie odtworzyć moralnego rozeznania ani zdolności do nawiązywania autentycznych relacji”. Dlatego „rozwój takich osiągnięć technologicznych musi iść w parze z poszanowaniem wartości ludzkich i społecznych, zdolnością do osądzania z czystym sumieniem oraz wzrostem odpowiedzialności ludzkiej”. List zauważa, że era głębokich innowacji skłania wielu do refleksji nad istotą człowieczeństwa.

Wspólna odpowiedzialność i konieczne ramy

Przesłanie podkreśla, że za etyczne wykorzystanie AI odpowiadają nie tylko twórcy, zarządzający i nadzorcy systemów, ale także ich użytkownicy. „Sztuczna inteligencja wymaga zatem odpowiedniego zarządzania etycznego i ram regulacyjnych skoncentrowanych na osobie ludzkiej, wykraczających poza zwykłe kryteria użyteczności lub wydajności” – apeluje kardynał Parolin.

Apel Papieża Leona XIV

W imieniu papieża kardynał Parolin zaapelował bezpośrednio do uczestników szczytu: „Ojciec Święty zachęca Państwa do poszukiwania jasności etycznej i ustanowienia skoordynowanego lokalnego i globalnego zarządzania sztuczną inteligencją, opartego na wspólnym uznaniu nieodłącznej godności i podstawowych wolności osoby ludzkiej”. Papież Leon XIV zapewnił także o swoich modlitwach w ich wysiłkach na rzecz dobra wspólnego.

Siódmy globalny szczyt AI for Good rozpoczął się we wtorek w Genewie i potrwa od 8 do 11 lipca. Organizowany przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną we współpracy z ponad 40 agencjami ONZ i współorganizowany przez rząd Szwajcarii, jest to kluczowa platforma ONZ poświęcona sztucznej inteligencji, skupiająca ekspertów, rządy i przedsiębiorstwa w celu zbadania roli sztucznej inteligencji w osiąganiu globalnych celów.