Rzym: unikatowe pamiątki po ambasadorze Papée przekazane do polskiej ambasady

Dokumenty, pamiętniki, papieskie odznaczenia – to niektóre spośród unikatowych pamiątek po ambasadorze Kazimierzu Papée i jego współpracowniku, dyplomacie Macieju Lorecie, jakie otrzymała Ambasada Polski przy Stolicy Apostolskiej. Decyzję o ich przekazaniu podjęły rodziny polskich dyplomatów, którzy reprezentowali Polskę w Watykanie w najbardziej burzliwym okresie XX wieku.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Unikatowe pamiątki i cenny materiał badawczy

Cenne zbiory przedstawił podczas piątkowego briefingu prasowego ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. „To wszystko, co trafia do naszej ambasady, to w dużej mierze pamiątki przekazywane przez rodziny dwóch polskich dyplomatów: wnuczkę ambasadora Kazimierza Papée, Mary Isabel Papée oraz wnuka Macieja Loreta, Emanuela Loreta” – wyjaśnia szef polskiej dyplomacji przy Watykanie – „Dziś prezentujemy jedynie niewielką część tego, co otrzymaliśmy, są to m.in. książki, część z nich unikalna, odznaczenia, pamiątkowa taca wygrawerowana dla ówczesnego dziekana korpusu dyplomatycznego przez kolegów ambasadorów, pieczęć królewska”.

Pamiątki po ambasadorze Papée

Jak dodaje, w ostatnich dniach rodzina dyplomaty przekazała także liczne dokumenty, będące źródłem informacji nie tylko o pracy ambasadora, ale też o podejmowanych wobec niego decyzjach. To m.in. listy i szyfrogramy. „Najprawdopodobniej wiele z tych dokumentów to jedyne egzemplarze, które mogą stanowić cenny materiał badawczy” – dodaje ambasador Kwiatkowski, wyrażając nadzieję, że analiza historyczna zbiorów pozwoli jeszcze lepiej docenić ich wartość.

„Ambasador tragicznych czasów”

Wśród najcenniejszych pamiątek po Kazimierzu Papée, który reprezentował Polskę przy Stolicy Apostolskiej od 1939 r. aż do połowy lat 70-tych, są jego pamiętniki oraz obszerny paszport dyplomatyczny. „Te nieznane szerszej publiczności wspomnienia są niezwykle wnikliwe i precyzyjne, pokazują dramat czasów, w których przyszło mu tutaj działać – mówi ambasador Kwiatkowski – To m.in. gorące, w każdym tego słowa znaczeniu, lato 1939 r., kiedy składał listy uwierzytelniające u Ojca Świętego, następnie okres wojny i swoistego uwięzienia, kiedy nie mógł on opuścić Watykanu ze względu na sytuację w Europie, aż wreszcie trudne lata powojenne, kiedy starał się jak najlepiej wywiązać z powierzonych mu obowiązków, pomimo wielu przeciwności, z którymi musiał się zmierzać. Te dokumenty potwierdzają, że był to ambasador, który dawał się z siebie wszystko pomimo tego, że żył i pracował w tragicznych czasach”.

Kolejnym cennym źródłem wspomnień, jakie otrzymała Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej są pamiętniki Jana Kantego z Lubieńca Lubienieckiego, przodka żony Kazimierza Papée ze strony matki.

Pamiątki po ambasadorze Papée

Wypełnienie woli Kazimierza Papée

Ambasador Kwiatkowski wyjaśnia, że potomkowie Kazimierza Papée i Macieja Loreta zamierzają przekazać do polskiej ambasady kolejne pamiątki po polskich dyplomatach. „To wypełnienie woli ambasadora Papée, który, kiedy ograniczał swoją działalność, a następnie zamykał placówkę, wiele z tych przedmiotów oddawał w depozyt, podkreślając, że nie są one jego własnością, ale własnością Państwa Polskiego, i, że chciałby, aby, kiedy Polska znów będzie w pełni wolna, powróciły one do ambasady” – mówi. Przy tej okazji apeluje również do instytucji i osób, będących wciąż w posiadaniu części tego depozytu, o przekazanie ich do siedziby ambasady przy via Delfini.

Pamięć i inspiracja

Kazimierz Papée, który zmarł 19 stycznia 1979 r. pochowany jest na rzymskim cmentarzu Prima Porta. Poświęcona mu tablica została, z inicjatywy Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, odsłonięta w marcu br. na ścianie Palazzo Frascara, w którym w latach 1931-1940 znajdowało się polskie przedstawicielstwo przy Watykanie, a który należy obecnie do Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Pamiątki po polskim dyplomacie i wieloletnim dziekanie korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej, których część być może zostanie wyeksponowana w siedzibie ambasady, to kolejna forma upamiętnienia go.

Pamiątki po ambasadorze Papée

„Jestem dumny, że możemy tu, w Rzymie dzielić się tą historią i ważną częścią naszego dziedzictwa, za co jestem wdzięczny rodzinom Kazimierza Papée i Macieja Loreta – mówi ambasador Kwiatkowski – Jestem przekonany, że ich historia, zwłaszcza spisane wspomnienia mogą być też inspiracją dla ludzi młodych, szczególnie tych, którzy być może myślą o pracy w dyplomacji.” Ambasador zauważa, że wiele placówek dyplomatycznych przy Stolicy Apostolskiej jest równocześnie miejscem pielęgnowania historii relacji poszczególnych państw z Watykanem. „Przekazane zbiory, uzupełniające historię, jaka wiąże się z naszą ambasadą i moimi poprzednikami, dają nam możliwość podzielenia się z dumą tym, co w polskiej dyplomacji przy Stolicy Apostolskiej działo się przez lata” – podsumowuje szef polskiej placówki.