Rzeźby Timothy’ego Schmalza przypominają pielgrzymom o współczuciu

Wystawa, na którą składa się osiem rzeźb kanadyjskiego artysty Timothy’ego Schmalza, będzie towarzyszyć pielgrzymom przybywającym do Rzymu podczas Jubileuszu 2025.

Monika Nowak-López

Trasa zatytułowana „Connecting Pilgrims Through Compassion” (Łącząc pielgrzymów przez współczucie) jest formą miejskiej pielgrzymki między symbolicznymi miejscami Rzymu, która ma pomóc w ponownym odkryciu współczucia jako uniwersalnego języka.

Aniołowie nieświadomi

Rozpoczyna się na placu św. Piotra przy rzeźbie „Angels Unawares” (Aniołowie nieświadomi), przedstawiającej łódź z migrantami. Pochodzą oni z różnych ras i kultur, a także z różnych okresów historycznych. Ze środka tłumu wyłaniają się skrzydła anioła, sugerując obecność świętości pośród zebranych na łodzi osób. Pomnik z brązu został pobłogosławiony przez papieża Franciszka we wrześniu 2019 r. z okazji 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy.

Bądźcie gościnni

Kolejnym punktem na mapie jest figura „Be Welcoming” (Bądźcie gościnni), zainstalowana na placu św. Piotra w kwietniu 2025 r., przypominająca o biblijnej gościnności. Inspirowana jest fragmentem z Listu do Hebrajczyków: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”. Znajduje się przy wewnętrznych schodach Kolumnady w pobliżu pryszniców i ambulatorium dla ubogich. Na pierwszy rzut oka przedstawia postać w kapturze, przypominającą pielgrzyma. Jednak zmieniając perspektywę i patrząc na nią z drugiej strony, okazuje się, że postać ta jest aniołem z wyciągniętą ręką, jakby zapraszającą przechodnia, aby usiadł obok niego.

Byłem chory, głodny i spragniony

Kolejnym przystankiem na pielgrzymkowym szlaku są dwie rzeźby znajdujące się przy szpitalu Świętego Ducha in Sassia: „When I Was Sick” (Byłem chory) i „When I Was Hungry and Thirsty” (Byłem głodny i spragniony). Zachęcają one do rozpoznawania Chrystusa w chorych i głodnych. Pierwsza z nich, przedstawiająca leżącą i okrytą tkaniną postać, symbolizuje chorego i cierpiącego Jezusa. Druga – to figura zakapturzonego ubogiego, owiniętego peleryną, który wyciąga rękę i prosi o pomoc, wskazując na pusty talerz i kielich.

Byłem przybyszem, byłem nagi

W bazylice św. Wawrzyńca in Lucina pielgrzymi mogą zobaczyć rzeźbę „When I Was a Stranger” (Byłem przybyszem), przedstawiającą wędrowca podczas odpoczynku. Ma nam przypominać, że przyjmowanie gości, pielgrzymów, obcych i wędrowców jest gestem, który przewija się przez całą historię wspólnot chrześcijańskich. W bazylice św. Piotra w Okowach znajduje się natomiast rzeźba „When I Was Naked” (Byłem nagi), prezentująca nagiego, skulonego na ziemi żebraka.

Bezdomny Jezus

Kolejnym punktem jest jedna ze słynnych figur „Homeless Jesus” (Bezdomny Jezus), którą można zobaczyć także w wielu miastach na całym świecie. Przypomina znajdującego się przy szpitalu Świętego Ducha chorego Jezusa i przedstawia śpiącą na ławce postać. Twarz i ręce mężczyzny leżącego na ławce w parku są zasłonięte, ukryte pod tkaniną, ale rany po ukrzyżowaniu na jego stopach zdradzają jego tożsamość. W 2018 r., z okazji 50. rocznicy powstania Wspólnoty Sant’Egidio, „Bezdomny Jezus” został umieszczony przed jej główną siedzibą przy Piazza Sant’Egidio.

Byłem w więzieniu

Trasę zamyka rzeźba „When I Was in Prison” (Byłem w więzieniu), umieszczona w ogrodzie przy Bazylice Świętego Pawła za Murami. Symbolizuje dzieło miłosierdzia wobec więźniów. Ręka wystająca zza krat więziennych nosi ślady ukrzyżowania i prosi o gest bliskości i solidarności.

Autor rzeźb, Timothy Schmalz, wyjaśnia: „Każda rzeźba przemawia językiem współczucia i pobudza świadomość pielgrzyma”. Projekt oferuje także audioprzewodnik w języku angielskim – dostępny za pomocą kodu QR – w formie krótkich refleksji artysty, skłaniających do wewnętrznego zaangażowania. „Connecting Pilgrims Through Compassion” to nie tylko sztuka, ale prawdziwa osobista wędrówka, aby na nowo odkryć piękno współczucia i transformacyjną moc sztuki – mówią organizatorzy projektu.