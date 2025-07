Propozycje Wspólnoty Sant’Egidio na czas Jubileuszu Młodzieży

Na przełomie lipca i sierpnia Wspólnota Sant’Egidio zaprasza młodych ludzi z całego świata na rzymskie Zatybrze, gdzie odbędzie się szereg spotkań modlitewnych i formacyjnych. Pomogą one lepiej poznać charyzmat i działania wspólnoty, która od lat towarzyszy wykluczonym i cierpiącym, apelując o pokój i sprawiedliwość na świecie.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Modlitwa, dialog i przyjaźń – to trzy doświadczenia, do których członkowie wspólnoty chcą zaprosić młodych ludzi z całego świata, którzy pod koniec lipca przyjadą do Rzymu. Udział w spotkaniach jest darmowy, choć organizatorzy proszą o rejestrację, za pośrednictwem specjalnego formularza.

Międzynarodowa modlitwa o pokój

Podobnie, jak każdego miesiąca, tak też podczas Jubileuszu Młodzieży Wspólnota Sant’Egidio zaprasza do bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, gdzie będą odbywać się międzynarodowe modlitwy o pokój. Półgodzinne nabożeństwa będą rozpoczynały się o godz. 18.00 i 20.00, przez trzy kolejne dni, począwszy od 30 lipca.

Świadectwa i konferencje

Kolejną propozycją będą spotkania z wolontariuszami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem bycia we wspólnocie i posługi wśród najbardziej potrzebujących. Będą się one odbywały od 28 lipca do 1 sierpnia włącznie, o godz. 10.00, 12.00, 16.00 i 19.00 w budynku dawnego zatybrzańskiego szpitala San Gallicano.

W tym samym miejscu będą się odbywały konferencje, pogłębiające misję, jaką realizuje w świecie Wspólnota Sant’Egidio. 29 lipca o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie poświęcone budowaniu pokoju we współczesnym świecie, 30 lipca o 17.00 – realizowaniu słów Jezusa „byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”, 31 lipca, również o 17.00 – towarzyszeniu dzieciom i osobom starszym, znajdującym się często na peryferiach społeczeństw, zaś 1 sierpnia, o tej samej porze: konferencja poświęcona współczesnym męczennikom, zwłaszcza postaci bł. Floriberta Bwany Chuiego.

Świętowanie na placu

W dwa ostatnie wieczory lipca oraz 1 sierpnia na placu przed bazyliką Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie odbywało się otwarte dla wszystkich spotkanie – połączenie wspólnego świętowania, poznawania się i modlitwy.

Niezależnie od programu jubileuszowych uroczystości, pielgrzymi, przybywający do Rzymu są też zaproszeni do modlitwy w Bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, która jest dziś Sanktuarium Współczesnych Męczenników i którą również opiekuje się Wspólnota Sant’Egidio. W świątyni znajdują się m.in. relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, błogosławionych męczenniczek z Nowogródka ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu czy błogosławionych męczenników z Pariacoto, o. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, a także wprowadzone niedawno relikwie bł. ks. Stanisława Kostki Streicha.