Podpisano umowę z Włochami w sprawie budowy watykańskiej elektrowni

Stolica Apostolska i Republika Włoska podpisały porozumienie w sprawie budowy instalacji agrowoltaicznej w ośrodku nadawczym Radia Watykańskiego, który znajduje w Santa Maria di Galeria, 18 km na północ od Watykanu. Pozwoli ona na zaopatrzenie państwa watykańskiego w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Krzysztof Bronk – Watykan

Decyzja papieża Franciszka

Decyzję o budowie elektrowni ogłosił papież Franciszek 26 czerwca ubiegłego roku w Liście apostolskim Motu Proprio „Fratello sole – Brat słońce”. Wyjaśnił on wówczas, że decyzja o budowie elektrowni jest konsekwencją tego, co napisał w encyklice Laudato si, w której wezwał całą ludzkość do zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Franciszek wyraził przekonanie, że ludzkość ma do dyspozycji środki techniczne, aby stawić czoła transformacji środowiskowej, a wśród nich energia słoneczna odgrywa kluczową rolę.

Świadectwo dobrych relacji dwustronnych

Umowę między Watykanem i Włochami podpisali: szef papieskiej dyplomacji abp Paul Gallagher oraz ambasador Włoch przy Stolicy Apostolskiej Francesco Di Nitt.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, „umowa, będąca wyrazem doskonałych relacji dwustronnych, dostosowuje istniejące zobowiązania stron do nowych możliwości wynikających z rozwoju wiedzy naukowej i technologii w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Zobowiązania Watykanu

Porozumienie przewiduje, że instalacje, które powstaną na należącym do Stolicy Apostolskie terytorium pogodzą zachowanie rolnego charakteru gruntów, utrzymanie równowagi hydrogeologicznej obszaru, minimalizację, w miarę możliwości, wpływu na środowisko oraz zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, archeologicznego i krajobrazowego.