Pielgrzymi sensu – Manifest Młodych Chrześcijan Europy

W środę 2 lipca 2025 r. o godz. 10:00 w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji Manifestu Młodych Chrześcijan Europy. Dokument ten stanowi owoc szerokiego międzynarodowego procesu partycypacji młodzieży w ramach projektu „Rzym 25 – Santiago 27 – Jerozolima 33”, zainicjowanego przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii. Oficjalna proklamacja Manifestu nastąpi 1 sierpnia 2025 r. w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu podczas Jubileuszu Młodych.

ks. Marek Weresa – Watykan

Inicjatywa, wspierana przez liczne episkopaty, diecezje, parafie i ruchy kościelne w całej Europie, wpisuje się w duszpasterską i ewangelizacyjną drogę Dykasterii ds. Ewangelizacji w przygotowaniu do Jubileuszu Roku 2025.

Głos pokolenia pełnego nadziei

Młodzi nie chcą być „turystami duchowości” – są „pielgrzymami sensu”. W dokumencie wskazują, że wyruszają „w drogę z plecakami pełnymi wątpliwości, ran i nadziei, ale przede wszystkim z głębokim przekonaniem, że Chrystus żyje i wzywa”.

Na kontynencie, który często zapomina o swojej duszy, wybierają pamięć, wolność i piękno Ewangelii. Ich przesłanie to wołanie pokolenia nieideologicznego, niedoskonałego, ale żywego, poszukującego i gotowego do służby. Chcą, by „drogi znów mówiły o Bogu”, a „sanktuaria stały się przestrzenią spotkania i przemiany”.

Wiara, która zaprasza – Kościół, który słucha

Manifest to również apel: do Kościoła – o zaufanie wobec młodych, pozwolenie im na wzrastanie i błędy, otwarcie wspólnot oraz obecność pasterzy, którzy będą iść z nimi; do młodzieży – by nie gasiła swojego pragnienia, nie zadowalała się pustą wolnością i nie bała się powiedzieć „tak”. To zaproszenie do drogi: z Rzymu do Santiago, z Santiago do Jerozolimy – a potem w świat.

Jesteśmy Kościołem w drodze

Z Rzymu młodzi ogłaszają:

„Jezus jest Panem!

Jesteśmy Jego pokoleniem!

Jesteśmy Jego Kościołem!”

Nie są eksperymentem ani dodatkiem. Są „Bożą teraźniejszością dla świata”. Idą ku przyszłości, która się nie kończy – ku życiu wiecznemu obiecanemu przez Ojca, zdobytemu przez Syna i zapieczętowanemu przez Ducha.

„Jesteśmy świadkami.

Jesteśmy pielgrzymami.

Jesteśmy Kościołem w drodze” - kończą apel.