„Pétros ení”: cyfrowy bliźniak Bazyliki św. Piotra już dostępny

Duchowość, sztuka i technologia spotykają się w jednym z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. W sercu Watykanu otwarto nową, immersyjną wystawę „Pétros ení” (Piotr jest tutaj), która oferuje zupełnie nowy sposób poznania historii Bazyliki św. Piotra i życia Apostoła Piotra. Projekt zrealizowano we współpracy z gigantem technologicznym Microsoft i kilkoma partnerami międzynarodowymi.

ks. Marek Weresa – Watykan

Zwiedzanie jak nigdy dotąd

Nowa ekspozycja mieści się w „Salach Oktagonalnych”, które zostały specjalnie udostępnione publiczności po raz pierwszy. Te zabytkowe przestrzenie, wbudowane w jeden z filarów podtrzymujących kopułę Bazyliki, zostały pieczołowicie odrestaurowane przez pracowników Fabryki Świętego Piotra.

Wystawa zabiera odwiedzających w podróż przez życie św. Piotra – od jego powołania, przez męczeńską śmierć, aż po spuściznę, którą pozostawił w „sercu chrześcijaństwa”. Jednocześnie śledzi losy samej Bazyliki na przestrzeni wieków – od jej początków, przez liczne etapy budowy, aż po jej duchowe i kulturowe znaczenie współcześnie.

Technologia w służbie duchowości

Dzięki zastosowaniu technologii 3D oraz sztucznej inteligencji, udało się stworzyć cyfrowego bliźniaka Bazyliki, zbudowanego na podstawie ponad 400 tysięcy zdjęć. Ten niezwykle dokładny model pozwala zwiedzającym zagłębić się w najbardziej niedostępne zakątki świątyni – te, których ludzkie oko nigdy nie miało okazji zobaczyć.

Wizja tego projektu zrodziła się trzy lata temu z inicjatywy kard. Mauro Gambettiego, który zainicjował współpracę z prezesem Microsoftu, Bradem Smithem. Celem było otwarcie Bazyliki dla całego świata – nie tylko fizycznie, ale także cyfrowo – z okazji nadchodzącego Jubileuszu.

„Mam nadzieję, że ta oryginalna rekonstrukcja wywoła w sercach zwiedzających pytanie o sens życia i pozwoli spojrzeć na to miejsce z nowej perspektywy – powiedział kard. Gambetti – Po zwiedzeniu „Pétros ení”, pragnę, by każdy odwiedzający powrócił do Bazyliki z odnowionym spojrzeniem i sercem zwróconym ku górze”.

Dziedzictwo kultury i narzędzie przyszłości

Oprócz walorów edukacyjnych i duchowych, cyfrowy model Bazyliki stanie się także narzędziem do jej konserwacji, zarządzania i ochrony. Ułatwi to opiekę nad dziedzictwem artystycznym, które tworzyli m.in. Bramante, Michał Anioł, Bernini, Rafael, Maderno i Canova.

Zwiedzanie wystawy możliwe jest codziennie w godzinach 8:30–17:00, z ewentualnymi przerwami podczas uroczystości liturgicznych. Wejście prowadzi zarówno z wnętrza Bazyliki (windą przy grobie papieża Klemensa XIII), jak i z zewnątrz.

„Pétros ení” to nie tylko wystawa – to duchowa podróż przez czas i przestrzeń. Dzięki niej historia, wiara i nowoczesność łączą się w jedno, zapraszając nas do ponownego odkrycia duszy chrześcijaństwa w sercu Watykanu.