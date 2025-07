Papież po raz pierwszy odprawi Mszę o opiekę nad Stworzeniem

9 lipca w Castel Gandolfo Papież Leon XIV odprawi prywatną Mszę świętą z nowego formularza liturgicznego „w intencji opieki nad Stworzeniem”. Ma on pogłębiać wrażliwość wiernych na odpowiedzialność za świat stworzony i będzie dostępny w całym Kościele.

Nowy formularz liturgiczny

Nowy formularz Mszy „pro custodia creationis” został zaprezentowany 3 lipca w Watykanie. Jak podkreślono, jego opracowanie rozpoczęto już za pontyfikatu Papieża Franciszka. Wpisuje się on w zbiór Mszy „na różne potrzeby”, obok tych za Kościół, sprawy społeczne i inne okoliczności.

Kard. Michael Czerny, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Dykasterii przypomniał, że szczególnie dziś troska o Stworzenie staje się kwestią wiary i człowieczeństwa. W tym kontekście wspomniał o „najbardziej bezbronnych”, którzy – jak dodawał - cierpią przez zmiany klimatyczne. Nowe teksty liturgiczne mają być duchowym i wspólnotowym wsparciem dla tej troski.

Eucharystia obejmuje całe stworzenie

„Temat stworzenia nie jest czymś dodanym – jest od zawsze obecny w liturgii” – zaznaczył kard. Czerny. Jak argumentował, Eucharystia jednoczy niebo i ziemię, przenika całe stworzenie.

Także abp Vittorio Francesco Viola, sekretarz Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przypomniał, że każda niedziela jest świętem nowego stworzenia. W liturgii – jak w Wigilii Paschalnej czy sakramencie chrztu – temat stworzenia jest zawsze obecny. „Liturgia sprzyja wzrostowi świadomości znaczenia troski o stworzenie” – podkreślił.

Człowiek nie jest właścicielem stworzenia

„Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia nas poprzedza i została nam dana” – mówił abp Viola. Szczególne znaczenie dla stworzenia – dodał arcybiskup – mają Rogacje i Suche Dni, czyli cztery serie trzech dni postu i wstrzemięźliwości, ustanowione przez Kościół i obchodzone na początku czterech pór roku. Od tej pory będą one „regulowane przez Konferencje Episkopatów, zarówno co do czasu, jak i sposobu ich celebrowania”, aby dostosować je „do różnych sytuacji lokalnych i potrzeb wiernych”.

Biblijne inspiracje

Nowy formularz Mszy„pro custodia creationis” zawiera m.in. czytanie z Księgi Mądrości (13,1–9), Psalm 18 i 103, List św. Pawła do Kolosan (1,15–20) oraz Ewangelie wg św. Mateusza (6, 24–34 i 8, 23–27). W modlitwie po komunii wierni będą prosić, „abyśmy nauczyli się żyć w zgodzie ze wszystkimi stworzeniami”.