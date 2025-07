Papieskie nominacje: Asyż, Oslo, Sofia

Przebywający na urlopie Papież zatwierdził dziś kilka ważnych nominacji. Kard. Ángel Fernández Artime został papieskim legatem dla franciszkańskich bazylik w Asyżu. W Oslo kierownictwo stołeczną diecezją przejmuje dotychczasowy koadiutor.

Vatican News

Kard. Ángel Fernández Artime był do niedawna generałem salezjanów. Kardynałem mianował go papież Franciszek w 2023 r. Rok później ustąpił z urzędu generała. W tym roku został pro-prefektem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Teraz Leon XIV mianował go legatem dla bazylik św. Franciszka i Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.

Papież przyjął też rezygnację dotychczasowego ordynariusza norweskiej stolicy bp. Bernt Ivar Eidsvig. Jego obowiązki przejmuje dotychczasowy koadiutor bp Fredrik Hansen. Ma on 46 lat. Podobnie jak jego poprzednik jest konwertytą z luteranizmu.

Ponadto Ojciec Święty przyjął rezygnację katolickiego ordynariusza Sofii. Bp Georgi Ivanov Yovchev skończył w tym roku 75 lat.