Opublikowano wytyczne dla nowej fazy procesu synodalnego

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów opublikował wytyczne dotyczące aktualnej fazy procesu synodalnego, czyli wdrażania owoców Synodu o synodalności. Tekst ten ma służyć jako środek sprzyjający dialogowi oraz wymianie doświadczeń pomiędzy Kościołami lokalnymi a Sekretariatem Generalnym Synodu.

Vatican News

Jak mówi Radiu Watykańskiemu s. Nathalie Becquart, podsekretarz Synodu Biskupów, w dokumencie tym przedstawiono „wskazówki dotyczące fazy przyjmowania i wdrażania Synodu”. Ma on pomóc Kościołom lokalnym, „aby przyjęły i z powagą potraktowały dokument końcowy Synodu, który został ogłoszony na zakończenie ostatniego zgromadzenia”.

Francuska zakonnica podkreśla, że to właśnie ten dokument stanowi podstawowy punkt odniesienia dla procesu synodalnego, ale, jak zaznacza, „chodzi o to, aby wdrożyć go w sposób kreatywny, zgodnie z różnorodnością kontekstów. W dokumencie tym przedstawiamy zatem konkretne wskazówki dotyczące tej bardzo ważnej fazy, jaką jest wdrażanie i przyjmowanie owoców Synodu”.

Nowe wytyczne precyzują, kto jest podmiotem procesu synodalnego i jak go rozwijać nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również w dialogu z Kościołem powszechnym. S. Becquart podkreśla, że rolą Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów jest zapewnienie, by proces synodalny był urzeczywistniany wspólnie.

„Cały Kościół, nawet jeśli synodalny, z konieczności rozwija się w różny sposób w zależności od kontekstów, kultur i Kościołów lokalnych. Celem tego dokumentu jest więc pomoc w tym przyjęciu synodalności, które musi nastąpić na poziomie lokalnym, ale które musi również nastąpić i być kontynuowane jako wspólna droga” – powiedziała podsekretarz Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.