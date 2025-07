Nowy przełożony generalny Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych

62-letni o. Francesco Rapacioli, misjonarz pracujący w Bangladeszu, został nowym przełożonym generalnym Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych (PIME). Został wybrany podczas XVI Zgromadzenia Ogólnego, które trwa od 22 czerwca w Rzymie, w Międzynarodowym Centrum Animacji Misyjnej (CIAM).

Monika Nowak-López – Watykan

Dotychczasowy przełożony, o. Ferruccio Brambillasca, kierował PIME przez dwie kadencje, od 2013 r. Wraz z nowym przełożonym – informuje agencja PIME AsiaNews – wybrano również nowy zarząd generalny, który będzie pełnić obowiązki przez najbliższe sześć lat.

O. Francesco Rapacioli był dotąd przełożonym regionalnym dla Azji Południowej. Urodził się w Paryżu w 1963 r., a wychował w diecezji Piacenza-Bobbio we Włoszech. Do PIME wstąpił po ukończeniu studiów medycznych, a święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r. Jako misjonarz został najpierw wysłany do seminarium w Pune w Indiach, gdzie pełnił swoją posługę do 1997 r., kiedy to został przeniesiony do Bangladeszu. Po powrocie do Włoch w 2012 r. został rektorem Międzynarodowego Seminarium PIME w Monzy i pełnił tę funkcję do 2018 r. Po powrocie do Dhaki, stolicy Bangladeszu, od 2020 r. prowadził działania pomocowe dla osób pragnących wyjść z uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

PIME – jak podaje AsiaNews – „liczy obecnie około 400 misjonarzy 17 różnych narodowości, którzy pełnią swoją posługę w 20 krajach na wszystkich kontynentach. Najnowsza placówka misyjna – powstała we współpracy z kilkoma innymi instytutami misyjnymi, które dzielą ten sam charyzmat co PIME – stawia swoje pierwsze kroki na Borneo, w Indonezji w diecezji Tanjung Selor”.